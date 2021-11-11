桃園狂男丟汽油彈火燒鄰居 一度引燃險釀嚴重死傷

桃園潘姓男子自稱不滿吳姓鄰居，竟買汽油裝進玻璃瓶製成汽油彈，晚上見對方住家2樓明亮就點燃丟擲縱火，一度燒毀窗戶、牆壁也遭燻黑，所幸及時撲滅，未釀傷亡。潘犯後自首，法院認為他極可能釀嚴重死傷，但考量已和吳道歉和解獲原諒，依放火未遂罪判他2年，緩刑5年。

檢警調查，潘男去年9月3日將汽油裝進玻璃瓶做成自製的汽油彈，當天晚上8點見吳男中壢區龍江路住家2樓燈光明亮，竟用打火機點燃後朝他窗戶扔進去，一度燒毀吳住處窗戶並波及牆壁，所幸屋主及鄰居發現緊急報案滅火沒有人傷亡。

潘男犯後向警方自首，也扣得玻璃瓶碎片等證物；審理時，吳男證稱，當晚見到潘手拿玻璃瓶，一手把玩打火機， 才注意到他不久就聽見玻璃碎裂聲，驚見2樓廚房、外牆燒了起來，因鄰居趕緊用水管噴灑滅火澆熄。

桃園市消防局鑑定指出，吳男家窗戶及紗窗有受火熱燒損、碳化，牆壁有受火熱燻燒及煙薰情形，法院認為，該房屋雖未達遭火焚毀喪失主要效用，但汽油是易燃揮發物，只要接觸火花便會產生爆炸，潘男丟汽油彈已有爆炸全面燃燒之可能，無法排除有延燒危險性。

法院審酌，潘男已著手放火行為而未產生燒毀結果，屬未遂犯，且他犯後自首符合減刑要件；另潘的辯護人請求依刑法59條情堪憫恕減刑，但法院認為，潘恣意對鄰居丟汽油彈，其法敵對意識強烈，極可能釀嚴重死傷、財損，顯無可憫恕。