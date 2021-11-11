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宣明智兒宣昶有投資土地都更 借1億5千萬驗資獲緩起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

宣昶有（右）和父親宣明智（左）。本報資料照片
宣昶有（右）和父親宣明智（左）。本報資料照片
聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有（45歲），經營宣捷生技公司，與陳米山（46歲）經營的晾珘公司，想合作投資新竹的土地都市更新案，找來譚姓女子找李姓金主借款1億5000萬元，提高晾珘公司資本額，涉嫌以存摺匯款內頁辦理增資變更登記，當天又把資金匯回給金主。全案經宣昶有自首曝光，士林地檢署偵結認定違反公司法驗資不實，近10年無前科，給予緩起訴處分。

緩起訴指出，宣昶有與陳米山，打算合作投資新竹市復中段土地都市更新案，為了提高公司資本額，找譚女尋求李姓金主幫忙借款，在2016年6月23日金主分3次共計匯款1億5千萬元給陳，陳再轉到公司帳戶，資金到位後影印存摺內頁，當成是增加資本股東繳納現金的明細，向台北市商業處辦理增資變更登記。

不料，當天各項文件辦理後，同日又匯回給金主，全案經宣昶有自首、台中市調處移送偵辦。檢方認定，宣、陳犯公司法、商業會計法、不實財務報表罪、使公務員登載不實文書罪，考量宣昶有「近10 年並無前科」陳無前科，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，各向支付公庫20萬元。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

公司法 新竹 自首 宣明智

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