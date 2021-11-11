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堂弟拿王金平名號招搖撞騙130萬 判刑定讞
立法院前院長王金平的堂弟王清山拿王金平的名義行騙，向張姓男子佯稱獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」授權處理人道救援，公司在香港匯豐銀行有100億美元資金，其中100萬元要匯到國內卻缺手續費，而這又是國家機密，欲借款200萬元。張上當，台灣高等法院更一審依行使偽造私文書罪判王1年8月徒刑，最高法院駁回上訴。
高院前審就行使偽造私文書罪部分改判為1年8月徒刑，詐欺部分駁回，最高法院今年2月判詐欺罪部分1年3月徒刑定讞，但將行使偽造私文書罪部分發回更審。在行使偽造私文書罪部分也確定後，合併執行刑將由檢察官聲請高院裁定。
王清山原名王郁雄，2014年初在台北市南京東路向張姓男子謊稱聯合國緊急救援公司授權他與堂哥王金平處理人道救援事宜，事屬國家機密，公司要匯款至國內但手續費卻不足。王清山開口借200萬元，借期3個月，且「贈送賓士汽車1台、美金200萬元」。
王拿出偽造的「聯合國緊急救援公司授權書」佐證，張在當年5月13日交付現金20萬元，翌日王與張簽立「一百億美金融資合作約」，張再匯款110元給他。
張因等不到王清山還款，王還避不見面，張這才知道受騙。一審時，台北地方法院依行使偽造私文書罪判王1年10月徒刑、詐欺取財未遂罪判1年3月，應執行2年10月徒刑，沒收犯罪所得。
高院更一審認為從張姓被害人的供述和香港匯豐銀行的說明資料等證據，足認王犯罪。王則辯稱本件純粹是借貸關係，他也是被人所騙。
高院更一審認為王清山犯刑法行使偽造私文書罪、詐欺取財罪，應從較重的行使偽造私文書罪處斷。更一審批評王清山利用王金平堂弟的身分訛詐張130萬元，事後卻全盤否認，犯後態度不佳、毫無悔意，判1年8月徒刑。最高法院維持更一審見解，駁回王的上訴。
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