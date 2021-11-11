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勒殺兒女還自誇「99分的媽媽」 單親媽死刑變無期徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

吳姓單親媽媽去年2月在汽車旅館下藥迷昏7歲女兒和6歲兒子，再勒斃子女，一審認為她只抱怨孩子都是她在照顧、沒有自由，批她泯滅人性，依殺人罪判處死刑。吳女上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

吳姓女子2014年離婚後，獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。去年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

新北地方法院審理時，吳女坦承勒斃兒女，但表示這7年都是她在撫養，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪兒都要帶著孩子，沒有個人自由。吳女律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為她的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，極端惡劣，判她死刑。

一審宣判後，藝人隋棠也在臉書上寫下「彷彿法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光。」「在位者的眼睛有好好注視過人間嗎？」字句，衍生風波。不久，輿論反批隋棠沒看完整判決書就批評。

高院開庭時，吳女說每天都夢到孩子來跟她撒嬌，要她「加油」；吳女自誇是「99分的媽媽」但敗在無法承受壓力。吳女稱寧可肚子餓，也不讓小孩挨餓，抱怨前夫沒照約定按期給錢；她曾問前夫家是否願意照顧小孩，但前夫家拒絕。

律師團指台灣司法心理學會的鑑定報告針對刑法第57條第4、5、6款沒有直接回答，而吳女案發前兩年有憂鬱症，智商76，智力等級在邊界，希望能請馬偕醫院精神部針對鑑定報告「再鑑定」。

公訴檢察官表示，吳女向小孩說「去找阿嬤」但沒說是要「一起去死」，她因前夫沒付扶養費，與男友論及婚嫁卻變卦，又因孩子的關係與兄嫂不睦，認為小孩是「累贅」。檢察官指出，小孩又剛好要換牙套，吳女萌生「除去累贅」的意圖，這與亞東醫院鑑定她精神狀況正常一樣，而她殺子後又傳訊息給前夫，顯示意識正常。檢方批母親負有扶養保護義務，但吳女遇壓力的處理反應能力差。

吳姓女子下藥、用童軍繩絞殺7歲女兒和6歲兒子，台灣高等法院今依殺人罪判吳女無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影
吳姓女子下藥、用童軍繩絞殺7歲女兒和6歲兒子，台灣高等法院今依殺人罪判吳女無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影

汽車旅館 殺人

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