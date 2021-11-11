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台3線壓車過彎2罰單判撤銷 苗警認太危險研擬上訴
苗栗警方舉發一大型重型機車在台3線壓車過彎，涉「以危險方式在道路上駕車」，並「違規拒絕接受稽查而逃逸」2張罰單，一審認定沒有危險駕車，也就沒有違規拒絕接受稽查而逃逸，日前判決撤銷處分，縣警局今天表示已與裁罰機關研擬相關佐證資料再行上訴，
苗栗法院判決書指出，張姓男子今年6月14日上午7點22分騎大型重機在苗栗縣獅潭鄉台3線118.3公里處，警方發現高速行駛並壓車過彎，警車尾隨近2分鐘，接近時開啟鳴笛器，及按鳴喇叭示意張男停車，但大型重機加速離去，警方開出2張罰單，新竹監理所苗栗監理站裁罰3萬8千元，並吊扣機、汽車牌照6個月。
張男不服，提行政訴訟，法官調查，張男雖有使用機車賽事選手壓車過彎的舉動，但並無法規限制一般民眾不得在道路上使用，且機車仍維持在車道，且均能正常、穩定操控，難以認定有危險駕車，既然難以認定危險駕車，也就沒有後續的違規拒絕接受稽查而逃逸的行為，應撤銷2張罰單。
苗栗縣警察局今天表示，台3線是大型重機出遊勝地，但少數騎士耍帥超速過彎行駛且危險駕車，衍生多起交通事故發生，台3線苗栗縣路段今年1至10月止，已發生114件車禍，造成4死83傷，警方特別重視，也採取相關勤務防制。
張男2張罰遭法院判決撤銷案，警方予以尊重，但已與裁罰機關研擬相關佐證資料再行上訴，為維護用路人安全，也將持續加強執法並不定時規畫與環保、監理等單位聯合稽查路檢勤務，針對「危險駕車」、「改裝排氣管」、「無照駕駛」、「超速」等惡性違規攔檢，防制交通事故發生。
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