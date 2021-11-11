不滿「重男輕女」遺產幾乎都給兒子 她持父親印章將存款提領一空

李永然律師、朱萱諭律師

案例

老陳與其妻育有兒子阿豐、阿成與女兒阿美三人，妻子因病死亡，由老陳獨立扶養長大，阿豐因努力念書獲得公費留學在外；阿美與父親老陳二人經營小吃麵店為生，阿成則尚在外縣市的大學就學中。未料，老陳罹患肺癌末期，自覺所剩日子不多，遂自行書寫「遺囑」，不久後即逝世。 阿美在整理老陳遺物時，發現「自書遺囑」的內容為將全部遺產四分之三由阿豐繼承，其餘則由阿成繼承取得，阿美女兒因此痛心老陳因「重男輕女」，對女兒如此不公平之對待，遂將遺囑撕毀，再持老陳印章分次至銀行櫃檯將存款提領一空，而老陳的後事則被簡易火葬入塔。阿豐與阿成返鄉後知悉上情，要如何依法主張其權利？

解析

一、古人常云：「死者為大」、「死者已矣」，一切塵世糾葛隨土化滅，然當促不及防離開人世，所留下財產於後代時，縱然利益均分，仍為啟動紛爭之開始，被繼承人之遺願往往事與願違，為此，特舉出常見遺產繼承糾紛如下：

(一)繼承人盜領被繼承人存款：

於被繼承人死亡後，時常耳聞有繼承人提領被繼承人名下之存款，尤其係遇到被繼承人生前年老、重病，由膝下部分子女照顧，進而獲悉銀行帳戶之提款卡密碼等機會，待被繼承人死亡後，前往ATM提領一空或持印章前往金融機構櫃檯將存款領走，恐涉犯《刑法》第216條、同法第210條之行使偽造私文書、同法第339條第1項詐欺以及同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪等罪嫌（註1）。

（本文出自《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》，未經同意禁止轉載。) 基此，其他繼承人為保權益，可先查得被繼承人名下之銀行帳戶，再進一步查詢被繼承人死亡後之資金往來明細，即可明晰。然特別提醒的事，若有需要前往調取相關提領影像，依《金融機構安全維護管理辦法》第5條第7款規定，自動櫃員機（即ATM）及其周遭部分至少保存六個月，若繼承人發現遭提領日超過六個月，恐無法證據保全，不可不慎！

(二)繼承人擅自處分被繼承人遺產：

於被繼承人死亡後，時常有未成年子女因父或母早於被繼承人死亡，而有《民法》第1140條規定代位繼承，例如未成年子女與姑叔們等人共同繼承爺爺的遺產。

而姑叔們常仗著侄子懵懂未知，時常擅自將被繼承人之不動產逕自過戶到自己的名下，常見手法如偽刻其他繼承人之印章，於遺產分割協議書內蓋印，前往地政機關辦理不動產過戶手續（註2），此舉恐涉犯《刑法》第216條、同法第210條之行使偽造私文書、同法第214條之使公務員登載不實罪以及同法第339條第2項之詐欺得利等罪嫌。故建議於被繼承人死亡後，應經全體繼承人同意，以免訟爭。

(三)繼承人有隱匿或銷毀被繼承人生前所作之遺囑：

於被繼承人死亡後，經繼承人發現被繼承人生前所做遺囑，見遺囑所示之內容有分配不均，或全數捐給慈善機構等情，因而心生歹念，索性將遺囑藏匿，抑或銷毀，因而有《民法》第1145條第4款喪失繼承權之情，故建議被繼承人於生前可委請律師製作「代筆遺囑」，或為「公證遺囑」、「密封遺囑」，於律師或公證人處留存一份，以避免發生繼承人隱匿或銷毀遺囑之情事。

另外須提醒的是，若被繼承人生前所作遺囑，將遺產全部或多數指定由某位繼承人繼承取得，縱認被繼承人有自由處分財產之權利，除繼承人有符合喪失繼承要件外，否則法律上法定繼承人保障有「特留分」，故繼承人得就其侵害特留分部分，可類推適用《民法》第1225條規定（註3），行使扣減權。值得注意的是，此「扣減權」的行使，其時效類推適用《民法》第1146條規定（註4），亦即自知悉被侵害特留分之時起，「二年」內行使之，若自繼承開始時起逾十年，也無法再行主張。

(四)在被繼承人死亡前，因陷入意識不清狀態，繼承人將被繼承人之資產移轉至該繼承人名下：

於現今社會中，被繼承人因年老、重病甚或罹患失智等疾病，亟需子女照顧，時常聽聞由家中長子或未婚之子女照顧餘生，於照顧期間藉此管理存摺、印章，趁隙將被繼承人的財產移轉至該照顧者名下，因此恐涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第214條之使公務員登載不實罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪嫌（註5）。

因此，為了預防上情，建議即時為罹患失智症之父母聲請「監護宣告」或「輔助宣告」；也可於年老前，先行規劃訂立「意定監護契約」（註6），在受監護宣告時，由其選定之人擔任渠等監護人，藉由監護宣告之保護下，來防免被繼承人的資產於生前遭到有心的繼承人私吞入己。

二、本案例中，阿美於老陳逝世後，將老陳生前所寫「自書遺囑」撕毀，符合《民法》第1145條第4款規定：「湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。」之情事，因此依法喪失繼承權。又女兒阿美未經全體繼承人即兒子阿豐、阿成的同意、授權，竟持老陳印章分次至銀行櫃檯將存款提領一空之行為，也已涉犯《刑法》第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條第1項之詐欺取財罪。

總而言之，阿美上開未經思慮所為不法行為，除喪失繼承權外，也恐背負刑責，實在得不償失！因此，正確作法是，當繼承人發現被繼承人生前所作遺囑內容有侵害其「特留分」時，理當行使「扣減權」，藉以保自身之繼承權益。

（本文摘錄出自《家族傳承規劃與遺產繼承法律手冊》，未經同意禁止轉載。作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，朱萱諭律師為永然聯合法律事務所高雄所執業律師、永然長照與醫藥衛生中心副召集人。）

註1：最高法院107年度台上字第1753號刑事判決。

註2：台灣高等法院104年度上訴字第1427號刑事判決。

註3：最高法院104年度台上字第1480號民事判決。

註4：最高法院103年度台上字第880號民事判決。

註5：台灣高等法院台南分院102年度上訴字第54號刑事判決。

註6：民國108年6月19日增訂《民法》第1113-2至1113-10條規定。