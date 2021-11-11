婦人生前投保人壽險400萬元 前夫控子變更受益人求償

劉男的前妻阿秋生前投保400萬元，指定他是受益人，阿秋於7年前因病過世，劉指控兒子阿隆偽造阿秋簽名，變更保險契約受益人為阿隆，及女兒小鳳，領取身故保險金400萬，請求損害賠償，阿隆辯稱保險保險契變更是出於母親阿秋的意思，目的在保障償債能力而避免留債後人，他以所領取保險金清償母親債務，法官以阿秋的資產遠高於負債，且阿秋住院昏迷，不可能授權他人辦理保險契約受益人變更，一審、二審、更一審判決劉男勝訴，兒子須給付400萬元。

劉男主張，他與阿秋（化名）原為夫妻，育有1子阿隆（化名）、1女小鳳（化名），2人於1999年9月間離婚後，阿秋於2004年向保險公司投保人壽靈活理財變額保險400萬元，並指定他為身故保險金受益人。阿秋於2014年1月19日感染肺炎送醫後，因缺氧性腦病變而意識不清，兒子阿隆未經他同意，擅自在保險契約變更申請書偽造阿秋簽名。

同年3月10日向保險公司提出保險契約受益人變更申請，將受益人變更為阿隆與小鳳，並由2人均分保險金。阿隆於同年月21日經法院以民事裁定為監護宣告，並選定阿隆為監護人後，阿隆即於同年6月3日向保險公司變更受益人分配比率為阿隆80％、小鳳20％，再於2014年6月23日阿秋死亡後，即向保險公司領取身故險金400萬元。因此，劉男請求損害賠償，要求阿隆給付400萬元。

阿隆辯稱保險契約變更是出於母親阿秋的意思，母親買保險契約目的在保障償債能力而避免留債後人，他以所領取保險金清償母親債務，未違反監護人權限及職務，自無侵權行為可言。阿隆並稱父親劉男與母親已離婚且未同住一處，並無保險利益，且父親有傷害母親、故意灌食中藥致母親死亡，自不得請求保險金。

更一審合議庭以阿秋於2014年1月19日因感冒發燒咳嗽感染肺炎而昏迷後，未再醒來，為雙方所不爭執，且據小鳳於原審證述，足認阿秋於2014年3月10日已陷入昏迷狀態並住院治療中，自無可能於2014年3月10日自行或授權他人辦理有關系爭保險契約受益人變更。

同時，衛姓保險員證稱「當時阿隆跟我說阿秋得傳染病被隔離，他打電話說要處理事情，我就去他家處理受益人要變更之事，當時阿隆把已寫好的申請書拿給我，上面就有寫阿秋的名字，我就拿走送公司，我當天沒有看到阿秋；我都沒有看到阿秋」。

至於阿隆抗辯，母親訂立保險契約目的在保障償債能力而避免留債後人，他以所領取保險金清償母親債務。阿秋投保時，即已指定劉男為身故受益人，且迄於昏迷時，仍未變更受益人，已可推認阿秋並無變更受益人之意。

依財政部中區稅局所核發之遺產免稅證明書所載，阿秋死亡時所留遺產，僅以公告現值計算，價值已逾3100萬元，難認有以變更受益人的方式，作為清償阿秋債務之理由。阿隆雖提出高額保險財務告知書，證明母親有1300萬元負債，但資產遠高於負債，何況阿秋於16年前即有不動產供出租他人營業，有收取租金收入。

此外，阿隆指控父親故意灌食中藥致母親死亡，不得請求保險金。但依台中榮總護理紀錄記載，劉男於徵得醫師同意後，曾與女兒輪流灌食中藥予阿秋，惟阿秋是因家屬認為使用氣切呼吸器多月仍無起色，維生功能已喪失，無法自主呼吸，要求醫師拔除呼吸器返家始死亡，無證據證明灌食中藥與阿秋死亡有因果關係。