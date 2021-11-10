快訊

前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲檢舉，指前總統府祕書長廖了以的女婿、昱冠資訊董事長江建正，涉以AI未來獲利可期為由，吸金超過5億元，包括聯電曹興誠、京元電李金恭、可成洪水樹等董座都被騙，台北市調查處昨天約談江建正及監察人劉珮君等人到案，台北地檢署今天以詐欺等罪，諭令江建正2百萬元、劉珮君50萬元交保，限制出境出海。

江建正另侵佔原始股東股款超過1億元，加上詐欺吸金不法所得，總計有6億餘元不法獲利；相關涉案人彭湘妤、巫孟璇各以50萬元、10萬元交保。

江建正在2011年間成立昱冠資訊公司，經營人工智慧(AI)、智慧物連網等開發與服務，但營運一直不佳，江急需資金周轉，開始向身邊的大老闆們遊說投資，2016年間，利用假財報美化法，吸引可成等公司簽約合作，除了可成和京元電不少高階主管紛紛入股，聯電曹興誠也以個人身分投資。

檢調今年接獲檢舉，指昱冠提供的財報都是虛偽不實，江眼看詐術曝光，向檢方自首犯案，供稱起初只想吸引投資，相信資金到位就可開始賺錢，只是沒想到業績完全沒有好轉，只好硬著頭皮繼續做。

江建正前妻是廖了以大女兒廖敏旬，廖女也是昱冠公司的董事，雄厚政治背景為江招攬不少投資，在假財報詐騙事件爆發後，江已和廖女離婚，但廖女目前未涉案。

昱冠資訊監察人劉珮君。記者張宏業／攝影
昱冠資訊監察人劉珮君。記者張宏業／攝影

曹興誠 吸金 詐欺 廖了以

延伸閱讀

藍委質疑編1000多萬大陸地區旅費 總統府：未編列該預算

國民黨：朱立倫未提蔡英文幫林靜儀站台 總統府應道歉

總統府回應朱立倫：不依事實說話的人 沒有辯論意義

扁女婿趙建銘入監第一晚 吃三菜一湯住雜居房

相關新聞

前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

調查局接獲檢舉，指前總統府祕書長廖了以的女婿、昱冠資訊董事長江建正，涉以AI未來獲利可期為由，吸金超過5億元，包括聯電曹...

「H基金」吸金案 王牌保險員最大咖下線遭檢調約談

調查局中機站偵辦「H基金」吸金案，因永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶的信任，詐騙醫生群客戶超過2億元，何女因犯銀行...

丁允恭被控性騷女記者懲戒案 第二審12日開庭

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察...

光洋科經營權之爭 新董座遞狀告前董違反證交法

光洋科（1785）董座鬧雙胞，原董事長馬堅勇在本月5日的董事會上遭撤換，改由玉璟公司代表人、台鋼董事長王炯棻接替。光洋科...

「悅容莊」半套店再羈押1業者 案情恐延燒

調查局北機站偵辦半套店「悅容莊」涉行賄案，日前提訊在押的大股東吳文燦，交叉比對手機資料後，懷疑前任股東與白手套有關聯，昨...

雲林環保局長不避嫌聘妻子挨罰30萬 抗罰敗訴

雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，聘用妻子為約僱人員，法務部依違反公職人員利益衝突迴避法開罰30萬元，張提告抗罰，台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。