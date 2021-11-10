前總統府秘書長廖了以女婿詐欺曹興誠 200萬交保

調查局接獲檢舉，指前總統府祕書長廖了以的女婿、昱冠資訊董事長江建正，涉以AI未來獲利可期為由，吸金超過5億元，包括聯電曹興誠、京元電李金恭、可成洪水樹等董座都被騙，台北市調查處昨天約談江建正及監察人劉珮君等人到案，台北地檢署今天以詐欺等罪，諭令江建正2百萬元、劉珮君50萬元交保，限制出境出海。

江建正另侵佔原始股東股款超過1億元，加上詐欺吸金不法所得，總計有6億餘元不法獲利；相關涉案人彭湘妤、巫孟璇各以50萬元、10萬元交保。

江建正在2011年間成立昱冠資訊公司，經營人工智慧(AI)、智慧物連網等開發與服務，但營運一直不佳，江急需資金周轉，開始向身邊的大老闆們遊說投資，2016年間，利用假財報美化法，吸引可成等公司簽約合作，除了可成和京元電不少高階主管紛紛入股，聯電曹興誠也以個人身分投資。

檢調今年接獲檢舉，指昱冠提供的財報都是虛偽不實，江眼看詐術曝光，向檢方自首犯案，供稱起初只想吸引投資，相信資金到位就可開始賺錢，只是沒想到業績完全沒有好轉，只好硬著頭皮繼續做。