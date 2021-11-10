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「H基金」吸金案 王牌保險員最大咖下線遭檢調約談

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

檢調偵辦「H基金」案，今（10日）約談主嫌何文瑛下線成員。記者張宏業／攝影
檢調偵辦「H基金」案，今（10日）約談主嫌何文瑛下線成員。記者張宏業／攝影

調查局中機站偵辦「H基金」吸金案，因永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶的信任，詐騙醫生群客戶超過2億元，何女因犯銀行法重罪，遭法院裁定羈押，專案小組查出，何女最大咖的下線林淑慧是共同正犯，今天約談林淑慧及業務員共5人到案，晚間移送台北地複訊。

中機站調查，林淑慧是桃園人，旗下設有開設4家公司，有不少業務員追隨，調查局懷疑林淑慧與何文瑛利用話術吸金，今天針對工作分配、獎金抽佣等情事進行釐清。

何文瑛（56歲）是永達保險經紀人業務儲備處經理，2003年4月投入保險理財領域，客戶以醫界人士為主，她打著「守護醫生財富」的口號，以佛系經營方式，成功在醫界打下江山，曾拿下年度業績大賽個人組第1名、美國MDRT百萬圓桌COT會員榮耀，沒想卻設局詐騙醫生財產，時間長達8年之久，不少醫生直呼「真是看走眼」。

據調查，何文瑛與渠通公司負責人鍾智傑是多年老友，2人從2012年起設局向醫師詐財，由鍾男在英國開設境外紙上公司，透過何女向醫生推銷購買「HERCULES債券保本型基金」（簡稱H基金）。每單位1萬美金為門檻，保證年息10%，每年分2兩次分紅，每次分5%紅利，可隨時贖回。

鍾智傑去年有財務危機時就落跑大陸，所謂的「H基金」根本就不存在，檢調今年7月與9月進行2波搜索，今日發動第3波約談。

保險 詐騙 吸金

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