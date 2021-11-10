丁允恭被控性騷女記者懲戒案 第二審12日開庭

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察院年初通過彈劾。懲戒法庭第一審認為丁放蕩，嚴重損害政府信譽與公務員形象，但無性騷擾，判撤職並停止任用2年。監院上訴，懲戒法院第二審12日上午將行準備程序。

民間司法改革基金會等團體今天提出「法庭之友意見書」，認為原判決未徵詢專家，也未讓被害人陳述意見，沒有描述張貼照片事件的整體脈絡，也未審酌被害人與丁允恭的關係、被害人所處地位、事件對被害人造成的經濟、工作、心理層面影響，而單以「照片」逕論不構成性騷擾。

民團認為第一審未評價丁允恭張貼照片、結婚後仍連續表達追求是否構成性騷擾，不符合「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，可能構成對婦女的間接歧視。

但民間團體也承認現行公務員懲戒法及其他訴訟法制未引入「法庭之友」制度，解釋為使法院在重大公益事件周延考慮各界觀點，避免裁判與社會脫節，應有「類推適用」的空間。

這已不是民間司改會第一次遞送法庭之友意見。懲戒法院在審理前公懲會委員長石木欽遭彈劾懲戒案時，也遞交法庭之友意見書，還要求在真相未明前不得審結、也不得判「免議」，引法干預審判之議。當時還讓石案的審判長吳景源在開庭前表達不滿，認為民團指導審判並非好現象，希望還給法官單純的審判空間。

丁允恭2013年10月間與嚴婉玲訂婚，他因職務結識本案的電視台女記者，兩人交往，並在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾4次，女方也曾兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為了挽回，突在臉書上傳和女記者的親密合照，兩人情事曝光。

監院彈劾時稱女記者擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，認為這行徑已讓女記者感受到冒犯，構成性騷擾防治法的「性騷擾」。懲戒法院第一審認為丁允恭身為高階公務員，應保持高尚品格、端正舉止、謹慎從事，卻任性地在辦公室、宿舍發生性行為，還貿然在臉書上公開親密合照，行為放蕩不檢。

監察院彈劾分兩部分，一部分是在辦公處所性交，另一部分是控丁性騷擾。懲戒法院第一審細查，丁張貼的合照裡，兩人衣著整齊，女生投靠在丁的肩上，還有另外一名男子背對鏡頭坐在附近，照片看不出有性意味或性別歧視意涵。

第一審認為就算女記者擔心「另外拍攝的私密照流出」而要求刪除，只能認為有違反公務員服務法「公務員應謹慎」的規定，難以認定是性騷擾。另外，職務宿舍未禁止外人留宿，當時丁允恭還沒結婚，狀態「單身」，就算同時與數名女子交往，懲戒法院也認為不算放蕩。