快訊

男大生開車擦撞遭痛毆命危 瑪莎拉蒂3煞全抓到了

美國結盟動作頻頻 中國軍事擴張將受阻？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丁允恭被控性騷女記者懲戒案 第二審12日開庭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察院年初通過彈劾。懲戒法庭第一審認為丁放蕩，嚴重損害政府信譽與公務員形象，但無性騷擾，判撤職並停止任用2年。監院上訴，懲戒法院第二審12日上午將行準備程序。

民間司法改革基金會等團體今天提出「法庭之友意見書」，認為原判決未徵詢專家，也未讓被害人陳述意見，沒有描述張貼照片事件的整體脈絡，也未審酌被害人與丁允恭的關係、被害人所處地位、事件對被害人造成的經濟、工作、心理層面影響，而單以「照片」逕論不構成性騷擾。

民團認為第一審未評價丁允恭張貼照片、結婚後仍連續表達追求是否構成性騷擾，不符合「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，可能構成對婦女的間接歧視。

但民間團體也承認現行公務員懲戒法及其他訴訟法制未引入「法庭之友」制度，解釋為使法院在重大公益事件周延考慮各界觀點，避免裁判與社會脫節，應有「類推適用」的空間。

這已不是民間司改會第一次遞送法庭之友意見。懲戒法院在審理前公懲會委員長石木欽遭彈劾懲戒案時，也遞交法庭之友意見書，還要求在真相未明前不得審結、也不得判「免議」，引法干預審判之議。當時還讓石案的審判長吳景源在開庭前表達不滿，認為民團指導審判並非好現象，希望還給法官單純的審判空間。

丁允恭2013年10月間與嚴婉玲訂婚，他因職務結識本案的電視台女記者，兩人交往，並在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾4次，女方也曾兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為了挽回，突在臉書上傳和女記者的親密合照，兩人情事曝光。

監院彈劾時稱女記者擔心丁再將兩人私密照流出，曾要求對方刪除，認為這行徑已讓女記者感受到冒犯，構成性騷擾防治法的「性騷擾」。懲戒法院第一審認為丁允恭身為高階公務員，應保持高尚品格、端正舉止、謹慎從事，卻任性地在辦公室、宿舍發生性行為，還貿然在臉書上公開親密合照，行為放蕩不檢。

監察院彈劾分兩部分，一部分是在辦公處所性交，另一部分是控丁性騷擾。懲戒法院第一審細查，丁張貼的合照裡，兩人衣著整齊，女生投靠在丁的肩上，還有另外一名男子背對鏡頭坐在附近，照片看不出有性意味或性別歧視意涵。

第一審認為就算女記者擔心「另外拍攝的私密照流出」而要求刪除，只能認為有違反公務員服務法「公務員應謹慎」的規定，難以認定是性騷擾。另外，職務宿舍未禁止外人留宿，當時丁允恭還沒結婚，狀態「單身」，就算同時與數名女子交往，懲戒法院也認為不算放蕩。

懲戒法院第二審為法律審，依公務員懲戒法規定，對第一審判決的上訴「非以判決違背法令為理由，不得為之。」且第二審調查原判決有無違背法令，不受上訴理由拘束。條文也同時規範第二審應以第一審判決確定的事實為判決基礎。第二審受命法官為吳謀焰，吳周五將負責準備程序，而合議庭的審判長為懲戒法院院長李伯道。

總統府前發言人丁允恭。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
總統府前發言人丁允恭。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

性騷擾 公務員 丁允恭

延伸閱讀

「潘朵拉文件」引爆風波 智利眾院通過彈劾總統

訴訟金字塔 聲請調查證據截止國民法官、職業法官有別

逆子殺母217刀沒報警先上網查廢死聯盟 判免死定讞

【即時短評】具體危險犯丁允恭不起訴 酒駕零容忍假的

相關新聞

壯男工地擺攤躲13年徒刑 被警查獲1家4口街頭淚眼道別

高雄28歲邱姓男子犯毒品案被判刑13年確定，他擔心出監後孩子已大，成長過程沒有父親陪伴，帶著妻小展開逃亡生活，在三民區一...

丁允恭被控性騷女記者懲戒案 第二審12日開庭

總統府前發言人丁允恭被控任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌性交，交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察...

光洋科經營權之爭 新董座遞狀告前董違反證交法

光洋科（1785）董座鬧雙胞，原董事長馬堅勇在本月5日的董事會上遭撤換，改由玉璟公司代表人、台鋼董事長王炯棻接替。光洋科...

「悅容莊」半套店再羈押1業者 案情恐延燒

調查局北機站偵辦半套店「悅容莊」涉行賄案，日前提訊在押的大股東吳文燦，交叉比對手機資料後，懷疑前任股東與白手套有關聯，昨...

雲林環保局長不避嫌聘妻子挨罰30萬 抗罰敗訴

雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，聘用妻子為約僱人員，法務部依違反公職人員利益衝突迴避法開罰30萬元，張提告抗罰，台北...

世界健身進駐員林國宅不成 向開發公司求償四千萬元

彰化縣員林國宅1、2樓及地下1樓超市和停車場，2016年由締優開發公司以3億4903萬元向彰化縣政府標得後，再租賃給Wo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。