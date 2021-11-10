光洋科經營權之爭 新董座遞狀告前董違反證交法

光洋科（1785）董座鬧雙胞，原董事長馬堅勇在本月5日的董事會上遭撤換，改由玉璟公司代表人、台鋼董事長王炯棻接替。光洋科曾發出重訊，質疑王炯棻受玉璟委任指派代表身份之合法性，王炯棻今以光洋科法人代表人名義，向台北地檢署遞狀，控告馬堅勇等3名經營階層違反證券交易法之財報不實及特別背信等罪。

光洋科在本月5日召開董事會，光洋科董事昇原投資公司法人代表提出臨時動議，要求提前在12月27日召開股東臨時會，會中決議5比4撤換董事長馬堅勇，由玉璟代表王炯棻擔任新董事長。

不過，光洋科後續發表重訊指出，董事王炯棻自稱為玉璟公司法人代表一事，向玉璟公司唯一股東杰拉德查證，杰拉德確認無改派代表人為王炯棻，公司的代表人仍為經卓穎，王炯棻於董事會當日自稱其為玉璟公司改派的代表人，顯已為玉璟所否認，以王炯棻所提之臨時動議解任董事長馬堅勇之決議，依法無效。