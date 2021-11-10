快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

台積電落腳高雄 綠營：起初廠商代表不看市長一眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林環保局長不避嫌聘妻子挨罰30萬 抗罰敗訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，聘用妻子為約僱人員，法務部依違反公職人員利益衝突迴避法開罰30萬元，張提告抗罰，台北地院審理認為，依規定，環保局副局長有人事審核權，張未迴避，判他敗訴。可上訴。

張提告指，公職人員利益衝突迴避法應以實際具有裁量權為主，他妻子的案子經年終考核、縣長核定、局長裁示，副局長沒有裁量餘地，他在文書上用印，是單純的形式審核，請求撤銷罰款處分。

法務部表示，無論僱用人員是否經由縣府或環保局核定，張喬維是副局長，對約僱人員的僱用有准否、裁量空間，張應自行迴避卻未迴避，裁罰他合法。

法官審理認為，張喬維就機關決策、執行具有影響力，他如果是單純用印，表示縣政府自治條例、環保局組織規程都形同虛設。

判決書指出，張喬維未迴避妻子人事續聘程序，廉潔性容易遭人質疑，使公眾難以信任國家公務行為會公正、不徇私，法務部裁罰無誤，判張敗訴。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 雲林 人質

延伸閱讀

僱用配偶挨罰30萬 雲林環保局長張喬維提訟敗訴

「上億木頭」在哪裡？ 環保局：業者已搬離一貨櫃

南市環保局推低碳微旅行 窺探煉金術！

雲林子弟捐救護車回饋鄉里 消防局：年底前全面換新

相關新聞

壯男工地擺攤躲13年徒刑 被警查獲1家4口街頭淚眼道別

高雄28歲邱姓男子犯毒品案被判刑13年確定，他擔心出監後孩子已大，成長過程沒有父親陪伴，帶著妻小展開逃亡生活，在三民區一...

「悅容莊」半套店再羈押1業者 案情恐延燒

調查局北機站偵辦半套店「悅容莊」涉行賄案，日前提訊在押的大股東吳文燦，交叉比對手機資料後，懷疑前任股東與白手套有關聯，昨...

雲林環保局長不避嫌聘妻子挨罰30萬 抗罰敗訴

雲林縣環保局長張喬維擔任副局長期間，聘用妻子為約僱人員，法務部依違反公職人員利益衝突迴避法開罰30萬元，張提告抗罰，台北...

世界健身進駐員林國宅不成 向開發公司求償四千萬元

彰化縣員林國宅1、2樓及地下1樓超市和停車場，2016年由締優開發公司以3億4903萬元向彰化縣政府標得後，再租賃給Wo...

影／陸山寨美津濃假貨銷台 全台各大眼鏡行幾乎淪陷

台北市陸姓男子從2018年開始，從大陸批發大量山寨的美津濃眼鏡來台，對外宣稱自己是美津濃合法授權的進口代理商，招搖撞騙全...

部立台南醫院技術員7年收賄上百萬 繳回犯罪所得求緩刑

衛福部台南醫院陳姓技術員，2013年起辦理院內的機電設備採購案，涉嫌多次收賄護航廠商，直至去年間被檢舉，檢方調查，陳7年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。