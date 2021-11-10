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壯男工地擺攤躲13年徒刑 被警查獲1家4口街頭淚眼道別

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄28歲邱姓男子犯毒品案被判刑13年確定，他擔心出監後孩子已大，成長過程沒有父親陪伴，帶著妻小展開逃亡生活，在三民區一處工地擺攤賣飲料維生，轄區警方到工地訪查時，邱男假報資料躲過，後來員警憶起檔案裡見過相似特徵的通緝犯，比對後確認身分，日前將他逮捕，邱與妻小在街頭淚眼道別，特別囑託妻子「好好照顧孩子」、「等我回來」。

邱姓男子去年因毒品案被判決確定，他發監未到而被地檢署通緝，與其他判刑確定的案子合併應執行期長達13年，他擔心出獄後，2歲及1歲兒子會不認識父親，寧可選擇逃亡，1家四口靠他擺攤賣飲料維生，躲避警方查緝。

高雄三民一分局長明街派出所員警巡邏時，經過邱男攤位見他年紀輕輕，身材壯碩魁武，願意頂著烈日在外擺攤謀生，在好奇心驅使下上前攀談，只是邱嫌見員警上前，言談間卻閃爍其詞，反而令員警起疑。

回到派出所後，巡邏員警和同事討論邱男，同事突然靈光一閃「通緝檔案有人特徵跟他很像」，翻閱資料、照片仔細比對，確認邱男身分，７日員警見時機成熟，到工地逮捕邱男，邱男眼見躲不過，乖乖配合，也請求警方給自己時間，讓他和妻小告別。

1家四口就在工地、員警眼前，淚眼告別。面臨13年刑期的邱男，深怕孩子不認識爸爸，特別囑咐妻子好好照顧孩子，一家人在員警眼前哭得泣不成聲，步上警車後，還透過車窗和孩子吻別，被警方解送高雄地檢署歸案。

邱男步上警車時，和妻子、兒子上演淚眼告別，囑託妻子好好照顧孩子，等著他回來。圖／讀者提供
邱男步上警車時，和妻子、兒子上演淚眼告別，囑託妻子好好照顧孩子，等著他回來。圖／讀者提供
邱男為躲13年徒刑，跑到工地擺攤低調生活，仍被鷹眼警查獲。圖／讀者提供
邱男為躲13年徒刑，跑到工地擺攤低調生活，仍被鷹眼警查獲。圖／讀者提供

通緝 毒品

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