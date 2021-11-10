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僱用配偶挨罰30萬 雲林環保局長張喬維提訟敗訴

中央社 / 台北10日電

雲林縣環保局長張喬維被控在副局長任內僱用妻子為約僱人員，被法務部依違反公職人員利益衝突迴避法裁罰新台幣30萬元。張喬維不服提起行政訴訟。台北地院判決張敗訴。可上訴。

判決指出，張喬維於民國103年6月16日至107年10月15日期間擔任雲林縣環境保護局副局長。雲林縣環保局於106年間核定張喬維的黃姓配偶為約僱人員，法務部認為張喬維違反公職人員利益衝突迴避法第6條及第10條規定，裁處罰鍰30萬元。

張喬維不服，提起訴願，遭行政院駁回後，向台北地方法院提起行政訴訟。

張喬維主張，公職人員利益衝突迴避法有關利益衝突規定，應以實際上具有裁量權的情形為限，本案續聘流程，歷經年終考核、縣長核定、局長裁示等重重關卡，他從未有任何裁量餘地，直到所有人選完全底定後，他才在文書上用印，只是單純形式流程，並無利益衝突的情形。

法務部則指出，張喬維任雲林縣環保局副局長期間，對該局約僱人員的僱用流程具有准否、退回、同意、修正等裁量空間，應自行迴避才適法，張喬維違反公職人員利益衝突迴避法第6條及第10條規定，法務部裁罰於法有據。

台北地方法院審理後指出，公職人員於其職務權限內，有權對特定個案為退回、同意、修正或判斷後同意向上陳核等行為，均屬對該個案具有裁量權，執行職務遇有涉及本人或關係人利益的利益衝突時，即應依法迴避。

北院表示，張喬維擔任雲林縣環保局副局長職務期間，襄助局長處理局務，就機關的決策與執行具有相當影響力，對本件約僱人員案有權准否、退回、同意、修正等裁量空間，並非單純形式的核章，張喬維的主張並不可採。

北院認為，張喬維參與配偶的續聘程序，明知有利益衝突卻未予迴避，法務部裁罰並未違法、訴願決定也無違誤。張喬維訴請撤銷原處分及訴願決定無理由，判決駁回。全案可上訴。

法務部 行政院

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