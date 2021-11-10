世界健身進駐員林國宅不成 向開發公司求償四千萬元

彰化縣員林國宅1、2樓及地下1樓超市和停車場，2016年由締優開發公司以3億4903萬元向彰化縣政府標得後，再租賃給World Gym健身中心，卻因住戶反對抗爭，造成停車場無法點交，World Gym向締優要求返還租賃保證金及求償裝修費用等共四千萬元，彰化地方法院判決締優需給付1350萬租賃保證金給World Gym，全案可上訴。

判決書指出，香港商世界健身事業公司台灣分公司World Gym向締優公司提告損害賠償，World Gym在2016年尋覓員林地區健身房新據點時，認為員林國宅1、2樓及地下1樓超市和停車場的地理位置、佔地面積都非常適合其營業需求，即與締優開發公司簽定租約並支付1350萬租賃保證金。

World Gym業者說，與締優開發公司洽談租賃條件時，雙方均清楚員林國宅地下1樓停車場空間遭國宅居民長期占用，但因締優明確承諾將會排除居民占用，並在2017年1月15日前將停車場點交給他們，但後來締優協調國宅住戶將用車撤離地下停車場，卻遭住戶堅決抵抗，甚至過程中爆發多次激烈衝突，遭住戶包圍抗爭，始終未能完成地下1樓停車場點交。

World Gym業者說，業者也向彰化縣政府提出變更使用執照及建築物室內裝修圖說審核申請書，經縣府3次通知補正，業者雖提出補正，縣府仍認為未完成補正，並駁回業者申請案，雖業者已提出訴願及行政訴訟請求撤銷縣府之駁回處分，並同時請求作成同意申請之處分，均遭臺中高等行政法院判決駁回，業者無法在員林國宅經營健身房即成定局。

業者表示，他們已投入4386多萬元裝修費，所以除了要求締優返還1350萬租賃保證金，也要求應賠償其已支出裝修費用及營業利益損失共2650萬元。

締優公司則主張，他們已確實完成點給交世界健身公司，所以業者已可入內裝潢，且也在2016年12月22日發函業者告知已完成停車場設備裝設及公告收費，所以業者在使用過程中，遭國宅住戶侵入並發生爭執，已與締優無關，世界健身公司應本於占有人地位依民法第960條及第962條規定自行排除。