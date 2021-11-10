影／陸山寨美津濃假貨銷台 全台各大眼鏡行幾乎淪陷

台北市陸姓男子從2018年開始，從大陸批發大量山寨的美津濃眼鏡來台，對外宣稱自己是美津濃合法授權的進口代理商，招搖撞騙全台各大知名眼鏡行，許多業者都不知情；美津濃日本總公司發現台灣市面上廣泛流通自己沒有授權的MIZUNO商標眼鏡，今年初跨海提告。保二刑大偵一隊蒐證後，持搜索票查扣陸嫌公司共1萬2000件商品、侵權市值達700萬元，提醒各大業者若有販賣美津濃仿冒眼鏡，請立刻下架。

保二刑大偵一隊破獲陸姓男子違法販賣美津濃眼鏡，查扣數量達1萬2000件、侵權市值700萬元。記者翁至成／翻攝

美津濃是日本最大體育用品製造商，在台經營35年之久，由於日本總公司從未將MIZUNO商標授權給日本國內外之第三人製造及販售，但近年卻發現台灣市面上廣泛流通MIZUNO商標的眼鏡商品，發現有人做不法勾當，今年1月跨海向台北地檢署提告有人囂張侵權，賣仿冒品。

台北地檢署指揮保二刑大偵一隊偵辦，經3個月蒐證，今年4月持搜索票至陸嫌位於大安區登記的進口公司執行搜索，果然在現場查扣大量仿冒MIZUNO眼鏡及相關商品等證物，數量達1萬2000件，詢後將陸男依違反商標法送辦。

警方表示，陸嫌的公司為國內最大眼鏡進口批發商、通路遍及全台，這次查獲大量侵權商品及時阻止侵權商品流入市面，但由於陸嫌自2018年便開始批發山寨版美津濃眼鏡，銷售數量及獲利難以計算，因此呼籲網路、實體店面店家應確認販售的眼鏡品牌商品是否經合法授權，如非合法授權，請即刻預防性下架，以免觸法。