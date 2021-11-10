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大學生擦撞海神遭打爆頭住加護 動手惡煞當兵時早幹過

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市宋姓男大生在7日凌晨開車行經西屯區時，擦撞李姓男子的瑪莎拉蒂名車，李與車內張姓、陳姓乘客下車理論，張持球棒恐嚇「不要報警」，隨後拳打腳踹宋頭部，打得宋腦血腫昏迷，迄今仍在加護病房觀察，據查，打人的張姓男子已非首次犯行，張在2年前當兵時，也持鐵板凳，攻擊同袍頭部，因而遭判拘役，另外涉案李、陳二人，也都有毀損、妨害秩序前科，素行都不良。

據查，張姓男子（23歲）性格暴戾非首樁，張2年前在成功嶺當兵時，就因不滿洪姓同袍屢次在行軍時落後隊伍，與洪起口角衝突，張還氣到在營區內，拿鐵板凳攻擊洪的頭部，造成洪頭部撕裂傷，張打完還不忘嗆聲「今天打完、還有下次」，行經十分囂張，洪被打後，心生畏懼，向部隊長官、台中憲兵隊通報，才將張移送法辦，張最後被判拘役65天，得易科。

據查，除了張姓男子有傷害、妨害秩序等素行之外，駕駛瑪莎拉蒂的李姓男子（25歲）與陳姓乘客（19歲），也分別都有毀損、妨害秩序的前科。

據透露，張到案時宣稱自己無業，而李則稱自己是工人，陳說從商，涉案的瑪莎拉蒂登記在李母名下，李為何有此資力購買名車，引起辦案人員懷疑，且在車禍發生後，三人馬上下車，強拉宋姓男大生下車，並持器械恐嚇「不要報警」，疑藉此方式，不經法律程序向宋索取高額賠償金，行為惡劣，不排除李等人涉及其他不法類似情事，將擴大深入追查。

台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客，打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客（白衣），打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供
台中市宋姓男大生7日駕駛福斯休旅車行經西屯區時，與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂轎車碰撞，宋遭李車內張姓乘客（白衣），打到昏迷住加護病房。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂 恐嚇 憲兵

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