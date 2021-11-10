聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園29歲男騙11歲女童上汽旅 涉嫌強制性交遭法院聲押
桃園王姓男子日前在網路上認識1名11歲女童，佯稱要一起去圖書館，實際卻2度帶去汽車旅館性交，後來女童媽媽發現她平板對話，女童傳「下次不要射在裡面好嗎？」才驚覺女兒遭染指；桃園檢警獲報逮捕王男，已依對未滿14歲之人強制性交罪嫌將王男向法院聲押獲准。
桃園地檢署表示，有關媒體報導王姓男子（29歲）涉嫌在網路上結識11歲女童，並帶至某旅館性侵，警方11月5日報請指揮，桃檢指派婦幼專組檢察官陳嘉義偵辦，並於6日指揮專案小組通知被害女童及其父母到署詢問釐清案情。
檢方說，已經在7日將王男拘提到案，經檢察官訊問後，認為王涉犯刑法第222條第1項第2款對未滿14歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞， 已經向法院聲請羈押禁見獲准。
女童家屬日前控訴，女兒因上網認識王姓男網友，卻被他帶出門到汽車旅館性交，後來在小孩的平板對話中，發現女兒和不明男子互傳訊息，女兒還傳「下次不要射在裡面好嗎？」「我們是男女朋友，可以只親親抱抱嗎？」驚覺女兒遭人性侵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言