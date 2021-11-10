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桃園29歲男騙11歲女童上汽旅 涉嫌強制性交遭法院聲押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子日前在網路上認識1名11歲女童，佯稱要一起去圖書館，實際卻2度帶去汽車旅館性交，後來女童媽媽發現她平板對話，女童傳「下次不要射在裡面好嗎？」才驚覺女兒遭染指；桃園檢警獲報逮捕王男，已依對未滿14歲之人強制性交罪嫌將王男向法院聲押獲准。

桃園地檢署表示，有關媒體報導王姓男子（29歲）涉嫌在網路上結識11歲女童，並帶至某旅館性侵，警方11月5日報請指揮，桃檢指派婦幼專組檢察官陳嘉義偵辦，並於6日指揮專案小組通知被害女童及其父母到署詢問釐清案情。

檢方說，已經在7日將王男拘提到案，經檢察官訊問後，認為王涉犯刑法第222條第1項第2款對未滿14歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞， 已經向法院聲請羈押禁見獲准。

女童家屬日前控訴，女兒因上網認識王姓男網友，卻被他帶出門到汽車旅館性交，後來在小孩的平板對話中，發現女兒和不明男子互傳訊息，女兒還傳「下次不要射在裡面好嗎？」「我們是男女朋友，可以只親親抱抱嗎？」驚覺女兒遭人性侵。

王男涉嫌對11歲女童性侵遭法院收押。示意圖／ingimage
王男涉嫌對11歲女童性侵遭法院收押。示意圖／ingimage

桃園 汽車旅館

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