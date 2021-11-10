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曾拍攝國片「角頭」 理大多媒體驗資不實2人判拘
曾拍攝、發行國片「角頭」的理大國際多媒體公司，遭檢舉驗資不實，檢方依違反公司法起訴理大負責人謝政翰、董事張威縯，台北地方法院審理，判謝拘役20天，判張拘役30天，都可易科罰金。可上訴。
理大多媒體公司曾與中華電信MOD合作，2008年起與華映娛樂、得藝國際媒體合作發行「畫皮」、「葉問」電影，2010年時拍攝電影「角頭」。
檢方指控，理大2019年申請增資7400萬元，卻被檢舉驗資不實，台北市政府商業處查出資金到位4天被轉出，謝政翰、張威縯違反公司法。
謝政翰說，他是登記負責人，沒有實質決定權，增資是要清償債務；張威縯稱，他借款給理大，增資是為避免公司破產，法官認為，謝、張無法提出借款證據，認定他們違法，不過，考量增資金額並不多，分別判他們拘役刑。
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