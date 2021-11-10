曾拍攝國片「角頭」 理大多媒體驗資不實2人判拘

曾拍攝、發行國片「角頭」的理大國際多媒體公司，遭檢舉驗資不實，檢方依違反公司法起訴理大負責人謝政翰、董事張威縯，台北地方法院審理，判謝拘役20天，判張拘役30天，都可易科罰金。可上訴。

理大多媒體公司曾與中華電信MOD合作，2008年起與華映娛樂、得藝國際媒體合作發行「畫皮」、「葉問」電影，2010年時拍攝電影「角頭」。

檢方指控，理大2019年申請增資7400萬元，卻被檢舉驗資不實，台北市政府商業處查出資金到位4天被轉出，謝政翰、張威縯違反公司法。