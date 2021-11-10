Deepfake性犯罪參考「N號房事件」修法 下周送行政院

Deepfake「深度偽造」影片破壞社會秩序，法務部承諾1個月內修法，日前召集刑法研修小組會議，確立在刑法中規範犯罪型態、提高處罰上限，再參考韓國「N號房事件」上修刑度，草案最遲下周送交行政院審查。

修法草案原則應上網，遇例外可免於公告；鑑於再立專法曠日廢時，犯罪行為卻有必要即刻遏止，法務部決定就刑法條文彙整、修正，至於利用深偽手法犯罪可能觸犯的其他行政罰，建言有關部會盤點後送院。

刑事警察局查獲網紅「小玉」偽造成人影片，不少政治人物、藝人都受害，啟動法務部修法動機；與「性」有關的Deepfake犯罪，刑法研修小組委員正借鏡國外立法例翻修法律。

2018年到2020年發生在韓國的「N號房事件」，加害人利用即時通訊軟體發布對女性進行性威脅得來的影片，依韓國「性暴力犯罪處罰特別法」規定，違法者可處5年以下有期徒刑或5000萬元以下罰金，以營利為目的可處7年以下有期徒刑。

此外，美國維吉尼亞州「刑法道德與風化罪」規定，惡意散布或販賣他人全裸、暴露生殖器官、陰部、臀部或女性乳房的影片，可處1年以下有期徒刑，最高可罰2500美元，韓國、美國的法律，具參考價值。

法務部日前表示，Deepfake影片破壞個人名譽、企業商譽、影響金融秩序、操縱民主選舉結果等，危害不小，刑法部分可能涉及妨害風化、妨害名譽、恐嚇、詐欺、妨害信用罪，還有可能違反選舉罷免法、個人資料保護法、著作權法、兒童及少年性剝削防制條例。