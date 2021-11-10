小鮮肉健身房裸睡遭壯男「襲吞吐」他起色心代價賠40萬

馬姓男子上健身房運動見烤箱內有1名男子隻身全裸昏睡，竟起色心偷偷對他撫摸、口交，對方感覺下體被摸驚醒，見1名男子的頭從他下面迅速離開，且下體都是口水，立刻向員工求救報警；法院查，馬以40萬元和男子和解，有積極彌補過錯，依乘機性交罪判他1年8月，緩刑3年，可上訴。

檢方起訴指出，馬男2019年4月5日到健身房，見烤箱內1名男子全裸、昏睡躺在裡頭木階，竟趁其不備伸手一路從他的腳往腿部向上撫摸，還大膽替他口交長達1、2分鐘，後來男子感覺下體被碰觸醒來，驚見馬蹲在他前方，立刻通知健身房員工並報警。

審理時，馬坦承對男子口交，但否認乘機性交犯行，辯稱是看對方勃起才去摸他腳底、腿部，但他都沒有反抗，也確認是清醒的才口交；馬還說，他確實當下有起色心，就是看到男子起生理反應，想測試他有無想要口交，且烤箱內很高溫他不可能睡著，認為對方也是有意願的。

男子證稱，他當下睡著，有意識時是覺得有人碰他下體，自己嚇到抽動一下，就看到1個男子的頭迅速從他下面離開，還看到下體有唾液，第一時間想去沖洗身體；健身房人員也說，男子被嚇到到櫃台求救，表示醒來見有人對他下面「那個」，當時整個人很無神、害怕。

法院查，馬男對男子口交得成，就逕自離開沒有繼續性交，或是留在現場交談互動，反而是急著離開健身房，最後被員工在大廳攔阻，可見他是基於乘機性交犯意，結果被男子發現後才離開。

法院審酌，馬男對男子乘機性交，未能尊重對方性自主權，造成他身心受創，但考量馬無前科，當時到健身房也非預謀對他人乘機性交，對男子口交被發現就立刻停止，過程未以暴力手段，開庭時也說「我坦承有起色心，我有需要檢討的地方」。