訴訟金字塔 聲請調查證據截止國民法官、職業法官有別

司法院欲打造刑事金字塔訴訟制度，希望提升審判效能，合理分配司法資源，日前召開的「刑事上訴制度研修諮詢會議」，認為與國民參與審判不同，職業法官在審理案件時，第一審準備程序終結後仍得聲請調查證據。

本次會議由最高法院院長吳燦主持，討論刑事廳擬具的刑事金字塔第一審及第二審修正草案，及與刑事金字塔第三審草案配套的刑事訴訟法抗告編修正草案、刑事妥速審判法第9條修正草案。

關於刑事金字塔第一審及第二審修正草案部分，與會成員都認定第一審準備程序終結後仍得聲請調查證據，但法院於審判期日調查前，應就調查必要性、證據能力為裁定。國民法官法規定不得於準備程序終結後聲請調查證據，是考量國民參與審判，有集中審理以減輕國民負擔的必要，但職業法官審判可為不同考量。為厚實第一審的裁判基礎，使當事人儘可能在第一審聲請調查證據，不宜過度限制；而證據裁定有助於篩選過濾證據，聚焦攻擊防禦，避免突襲性裁判。

此外，第二審將改採續審制，原則上不得於第二審聲請調查新證據。但有與會成員補充，當事人在第一審聲請調查的證據，經第一審法院以無調查必要性或無證據能力而裁定駁回，如當事人於上訴時就此敘明不服而重行於第二審聲請，該證據非於第二審才出現，與新證據有別，不在失權效規範之列。

當第二審撤銷原審判決時，如認有維持當事人審級利益的必要，草案也規定得將案件發回原審法院。