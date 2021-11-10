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男大生不想當兵上戰場 體檢表偷改身高、體重被抓包

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子去年徵兵檢查判定為「常備役」體位，今年8月收到徵集令後到鳳山醫院複檢，卻因不想穿上迷彩服，在醫院內竄改身高、體重資料，從「常備役」體位改為「免役」體位，但因為竄改痕跡粗糙而被抓包，高雄地檢署偵結，考量王男有悔意給予緩起訴、支付國庫1萬元，參加法治教育1場。

王男去年11月符合服役年齡後，到國軍高雄總醫院健檢，身高、體重被判定為「常備役」體位，依法須服4個月軍事訓練役；今年3月，王男申請改服一般替代役，經審核獲錄取，8月收到徵集令準備入伍。

後來王男持鳳山醫院開立的健康檢查紀錄表，跑到鳳山區公所申請體重複檢，當天再至國軍高雄總醫院複檢，測量結果為身高170公分、體重49.3公斤，BMI指數為17.1，屬於「常備役」體位。

但王男不願入伍當兵，當天健檢完以後，竄改醫師開立的兵役複檢診斷證明書，將身高改為175公分、體重48.3公斤，BMI指數為17，依照身高、體重，體位可以改判為「免役」，他將竄改完的資料交給醫院承辦人員，但診斷書有明顯竄改痕跡，當場被院方抓包，函送高雄地檢署偵辦。

王男不僅涉嫌偽造文書，觸犯妨害兵役治罪條例等，王男在偵查時坦承竄改診斷證明，後來檢方考量他有悔意，只是一時失慮致罹刑章，因此處以緩起訴處分，但要向國庫支付1萬元，參加法治教育1場。

王姓大學生不想當兵上戰場，他在複檢時竄改身高體重資料，當場被醫院人員抓包。本報資料照片
王姓大學生不想當兵上戰場，他在複檢時竄改身高體重資料，當場被醫院人員抓包。本報資料照片

免役 國軍 健檢

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