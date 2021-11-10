仲介烏克蘭女子代孕抽1千美元當佣金 夫妻判刑定讞

林姓夫妻得知呂姓夫妻想找別人的卵子行體外人工授精後由代理孕母代孕，前年三月與對方簽申請烏克蘭代理孕母合約書」，林姓夫妻與Parents Life代孕公司、烏克蘭仲介Dmitry Piltyay聯繫後，安排呂姓夫妻到基輔作業，抽取1千美元當佣金。台灣高等法院依人工生殖法判林姓夫妻各2、3月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回定讞。

林妻曾任國中、高中電腦老師，現為家庭主婦；呂姓男子則是年收入200萬的高階財務主管，擔任會計的林妻年收入也有90萬。呂姓夫妻表示，2019年3月和林姓夫妻簽定申請烏克蘭代理孕母合約書後，約定安排他們到至烏克蘭、聯絡接洽烏國仲介，提供捐卵者的資料供他們等挑選，再安排他們取精和捐卵者的卵子體外人工授精後，植入代理孕母體內的療程。

林姓夫妻雖坦承有和呂姓夫妻簽合約，代辦文書認證、簽證及由林妻偕同前往烏克蘭，但否認圖利居間介紹生殖細胞犯行。他們辯稱只是代辦和協助，且在2019年7月31日即解除契約，但因之前申辦的簽證、所訂住宿都已支出費用，為了顧全大局，當時又有1名朋友要同行，還要去土耳其旅行，所以還是與呂姓夫妻一起去烏克蘭，後續都是對方自行與烏克蘭仲介聯絡的。

高等法院認為林妻在與呂姓夫妻簽約前，就自稱為Parents Life公司的代辦人，且敘及借卵、生殖細胞、胚胎輸入，林姓夫妻雖辯稱因到香港認證的費用齟齬後，就已經解除契約，但林卻傳送「如果妳們覺得我們賺很多，那你們要有最壞打算了，可能終止合約退錢？解鈴人還需繫鈴人」等字句的訊息，顯然只是雙方在磋商過程中表達的意向而已，非最終決定。

2019年8月1日，林又傳送包含第二趟（即若成功受孕後到烏克蘭帶回嬰兒該趟）預估費用在內的經費表格，更接著表示「為何要解約？都已經在進行中的事」「為何不能繼續合約？」「可以再一次給機會改善嗎？」「難道不能繼續看第二次植入？」高院認為契約未中止或解除。

高院認為林姓夫妻為貪圖不法利益，明知我國法令禁止從事居間介紹生殖細胞的營利行為，卻仍犯案，將兩人從一審無罪改認定犯圖利居間介紹生殖細胞罪。最高法院以認事用法無違誤，駁回上訴。