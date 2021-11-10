酒駕男遭攔查施壓員警不成 竟咬斷所長手指

花蓮一名71歲劉姓男子於8日深夜，在路上騎著電動自行車左右搖晃，被警方攔查。聽聞要酒測時，劉男自稱是退休公務員，說自己認識警消高層，但警方仍要求酒測，劉見施壓無效，情緒激動得喊「救命」，出現自殘行為，在警方管束時，竟咬斷美崙派出所長王德麟手指，訊後以重傷害罪、妨礙公務、公共危險罪移送法辦。

花蓮警分局美崙派出所長王德麟遭酒駕男咬斷左手拇指，所幸送醫後順利接回。圖／民眾提供

花蓮警分局長郝心誠表示，美崙派出所長王德麟帶班巡邏，於8日深夜11時，在府前路與永興路口，發現一名劉姓男子騎電動自行車，行跡不穩定，懷疑酒駕，於是下車攔查。劉男不服警方稽查取締，做出頭撞柏油路的自殘行為，揚言要酒測自己要自殺，所長基於保護當事人的關懷，實施管束。

沒想到劉男趁著警方管束時，咬斷所長王德麟左手拇指，導致拇指上半截斷裂，還將斷指吐在車內，所長忍痛先將人帶回派出所，再緊急到慈濟醫院開刀接回拇指。

郝心誠指出，所長王德麟從警32年，從基層員警做起，去年派任到美崙派出所，工作期間很認真，都會親自帶班，深夜維護社區治安，為避免劉男頭部受傷不顧危險，卻遭咬斷指，讓分局與同仁都感到不捨，對於執法公務警察人員有任何強暴脅迫，將從嚴究辦，絕不寬貸。

花蓮縣警察局長蔡丁賢、花蓮警分局長郝心誠，前往慈濟醫院慰問所長王德麟，郝心誠說，感謝縣長、署長陳家欽有派人慰問，警政署與縣府交代，會盡全力協助王所長後續相關醫療救治，讓所長沒有後顧之憂，警察機關做他最大後盾。

警方表示，劉姓男子被警方逮捕後，發現是退伍軍人，酒測值為0.65，以重傷害罪、妨礙公務、公共危險罪移送法辦。警方呼籲，切勿酒後駕車，確保自身及他人安全，也會從嚴取締酒駕。

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