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遏止改裝車噪音 南警祭出鐵腕取締

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

隨著疫情趨緩，車潮逐漸湧現，部分汽機車駕駛見深夜路廣人稀，一路拉轉油門加速，有些刻意改裝消音器，尤其在夜深人靜時分呼嘯而過，噪音擾鄰。台南市警一分局昨晚聯合環保局和台南監理站，在東區中華東路段後甲圓環展開稽查，4個小時取締交通違規53件，噪音超標4件。

為避免交通憾事與擾民一再發生，市警一分局等單位，9日晚間6點至10點，擇定中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音車輛擾民情形。

聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第12條，牌照註銷1件，第16、18條改裝車輛48件(召回檢驗24件) ，第21、22條無適格駕照4件，共計53件。環保局現場檢測22件，噪音超標依噪音管制法第11、26條裁罰計有4件，限期實施複檢。

警方說，夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，通知限期改善。

另外，如有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管如翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

部分汽機車改裝發出噪音，台南市警一分局昨晚聯合環保局和台南監理站，在東區後甲圓環展開稽查，4個小時取締交通違規53件，噪音超標4件。記者黃宣翰／翻攝
部分汽機車改裝發出噪音，台南市警一分局昨晚聯合環保局和台南監理站，在東區後甲圓環展開稽查，4個小時取締交通違規53件，噪音超標4件。記者黃宣翰／翻攝
針對機車噪音，環保局在台南市東區後甲圓環加強取締。記者黃宣翰／翻攝
針對機車噪音，環保局在台南市東區後甲圓環加強取締。記者黃宣翰／翻攝

噪音 超標 交通違規

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