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涉湮滅行賄事證 半套店「悅容莊」大股東再遭聲押

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站偵辦半套店「悅容莊」涉行賄案，日前提訊在押的大股東吳文燦，詢問扣押手機鑑定內容，交叉比對分析資料後，懷疑前後任股東與白手套有相互關聯，昨天發動第2波搜索行動，約談8名業者到案，其中原始股東盧宗韋有湮滅事證行為，台北地檢署訊後今晨向法院聲請羈押禁見，預計上午閱卷，下午開庭。

同案被約談的「悅容莊」股東朱瑞祺、吳文燦前妻許嘉惠（在押）的特助呂逸軒，經檢方漏夜偵訊後請回；盧宗韋若聲押獲准，將是第5名被收押的業者。

據了解，「悅容莊」隱藏在台北市錦州街附近巷弄的地下室，經營多年不停換股東與招牌，盧宗韋是原始股東之一，負責「帶咖」到場內消費，檢調懷疑盧手中有握有公務員收賄名單。

檢調在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，脫口說出店家每月會撥出20萬元「顧問費」打點白道，護航業者媒介色情，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

當時大股東梁智南、梁閔雄（綽號小熊）兄弟檔、吳文燦（綽號火哥）否認行賄，被法院裁准羈押，許嘉惠當下聞風逃逸，沒多久就主動向檢調投案，但因對犯罪事實避重就輕，檢方認為她與重要證人串證後才出庭說明，同樣聲押獲准。

辦案人員根據查扣的筆記本過濾比對，發現店家確實每月會以「顧問費」、「包廂清潔費」等名義，固定支出開銷給特定人士，懷疑黑白兩道掛勾經營色情牟利。

檢調過濾相關事證，發現呂逸軒（綽號Eason）是許嘉惠的心腹，在許嘉惠未到案階段，彼此有密集通聯；至於朱瑞祺（綽號朱SIR）在2016至2018年間，曾投資經營「悅容莊」，與吳文燦交往甚密，懷疑朱知悉收賄對象身分。

「悅容莊」平常只做熟客生意，客人可先看小姐照片挑選，小姐單次服務價格2500元，升級「全套」則須另加4000至5000元現金，多年來被臨檢超過200次。

「悅容莊」股東朱瑞祺。記者張宏業／攝影
「悅容莊」股東朱瑞祺。記者張宏業／攝影

收賄 公務員

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