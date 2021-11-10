調查局查色情按摩行賄 「悅容莊」關鍵大股東漏夜偵訊

中山區色情按摩業者朱瑞祺。記者張宏業／攝影

調查局偵辦色情按摩店「悅容莊」疑涉行賄案，北機站日前提訊在押的股東吳文燦，經分析還原扣押手機的內容後，懷疑前後任股東知悉行賄對象，9日發動第2波搜索，再約談8名業者到案，其中關鍵大股東朱瑞祺、吳文燦前妻許嘉惠（在押）特助呂逸軒深夜移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

檢調在中秋前夕以「妨害風化」案由發動首波偵查，有幹部在接受詢問時，竟脫口說出店家每月會撥出1筆20萬元「顧問費」打點白道，此證詞讓案情急轉直下，辦案箭頭轉向公務員行收賄。

當時大股東梁智南、梁閔雄（綽號小熊）兄弟檔、吳文燦（綽號火哥）否認行賄，被法院裁准羈押，許嘉惠當下雖聞風逃逸，但沒多久也向檢調投案，因對犯罪事實交代不清，檢方認為她已與重要證人串證，同樣聲押獲准。

辦案人員根據查扣的筆記本過濾比對，發現店家確實每月會以「顧問費」、「包廂清潔費」等名義，固定支出開銷給特定人士，懷疑黑白兩道掛勾經營色情牟利。

據了解，檢調過濾吳文燦手機，懷疑呂逸軒（綽號Eason）可能是替許嘉惠行賄的白手套，朱瑞祺（綽號朱仔）也知悉收賄對象名單，時間點集中在2016至2018年之間，全案秘密偵查近2個月後，昨天再分兵16路發動搜索，扣押相關人手機比對。

據調查，「悅容莊」是中山區色情半套店，隱藏在錦州街附近巷弄的地下室，附近有間網咖經常聚集酒店經紀，該店只做熟客生意，客人可先看小姐照片挑選，小姐單次服務價格2500元，升級「全套」則須另加4000至5000元現金。