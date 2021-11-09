不滿BMW違停被拖吊 婦黑絲剪刀腳夾警被起訴

48歲曹姓婦人今年2月在新北市板橋區因拖吊違停車輛與警方起衝突，曹女因一度以「黑絲剪刀腳」壓制員警引發討論，警方以妨害公務、妨害名譽與傷害等罪嫌移送，後來曹女與被害周姓員警和解，新北地檢署近日依妨害公務罪嫌起訴曹女，其餘罪行員警撤告。

今年2月28日下午4時許，曹女停在板橋中正路上的BMW被周姓員警指揮拖吊業者拖吊，曹女見狀上前以肉身阻擋，還出口罵警察「王八蛋」，雙方爆發激烈衝突，曹女還以黑絲襪剪刀腳壓制員警，被一旁民眾拍下PO網，引發討論。

員警最後以辣椒水噴灑曹女，將其制伏帶回，警詢後妨害公務、傷害、妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署。