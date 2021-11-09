聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿BMW違停被拖吊 婦黑絲剪刀腳夾警被起訴
48歲曹姓婦人今年2月在新北市板橋區因拖吊違停車輛與警方起衝突，曹女因一度以「黑絲剪刀腳」壓制員警引發討論，警方以妨害公務、妨害名譽與傷害等罪嫌移送，後來曹女與被害周姓員警和解，新北地檢署近日依妨害公務罪嫌起訴曹女，其餘罪行員警撤告。
今年2月28日下午4時許，曹女停在板橋中正路上的BMW被周姓員警指揮拖吊業者拖吊，曹女見狀上前以肉身阻擋，還出口罵警察「王八蛋」，雙方爆發激烈衝突，曹女還以黑絲襪剪刀腳壓制員警，被一旁民眾拍下PO網，引發討論。
員警最後以辣椒水噴灑曹女，將其制伏帶回，警詢後妨害公務、傷害、妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署。
事後曹女與周員和解，周員撤告傷害、妨害名譽，檢方仍依妨害公務罪嫌起訴曹女，但因曹坦承犯行，且與周員達成和解，請院方審酌量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言