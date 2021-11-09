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柯文哲前隨扈遭指操守不佳 北市警督察室調查進度曝光
台北市警局大安分局行政組長陳文鐘，今遭媒體報導，在派任台北市長柯文哲隨扈6年期間，操守不佳、招搖撞騙，浮報交通費及加班費；北市警督察室證實，此前並未接獲任何有關陳文鐘的類似檢舉、違紀情資，現已啟動調查，就媒體報導內容進行調查，強調秉持毋枉毋縱立場，如涉不法定依法究辦。
「鏡週刊」報導，北市府及市警局都接獲檢舉，陳文鐘在擔任柯文哲隨扈時，「撈過界」、操守不佳，曾以交通費名目「一費兩報」，同時向民眾黨及市警局報銷，還浮報加班費，柯文哲知情後將他拔除隨扈團隊。
柯文哲今到台北市議會備詢時表示，陳文鐘調離隨扈職務，是因為松山分局發生「松山之亂」後，市警局從嚴落實「6年條款」人事調整，陳文鐘任滿6年，也一併調整職務，至於外界指控陳文鐘，應該要有實質證據。陳文鐘也列席備詢，僅說「配合調查」。
台北市警局表示，全案正依據媒體報導內容進行調查釐清，秉持毋枉毋縱立場，及不掩飾、不庇縱態度，公正查處，如涉及不法定依法究辦，以昭公信。
據悉，陳文鐘51歲，是警大69期畢業，2011年至2014年間任職仁愛路派出所所長職務，隨後調至台北市警局保安科擔任警務正，成為柯文哲隨扈；台北市警局督察室目前已著手調查陳文鐘在仁愛路派出所任職期間勤務表，要釐清是否有浮報加班費問題。
知情員警透露，有關陳文鐘操守問題的傳聞在警界盛傳已久，在先前實施「6年條款」時，陳被調離隨扈職務，他「出大事、惹上麻煩」的傳聞更是不脛而走，但遲遲未見台北市警局有任何動作；市警局督察室則強調，全案此前並未接獲任何相關檢舉、情資，直至今日見媒體報導才獲悉，現已啟動調查。
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