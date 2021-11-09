小弟騎車違規被攔查 大哥到場聲援嗆警「賊頭」處拘役

許姓少年9月3日凌晨騎機車，行經台南市永康區東橋10街與東橋3路口時，因騎機車使用手機違違規，遭陳姓員警攔查，發現他無照駕駛且無法交待機車來源，通知大橋派出所長等人到場支援，少年不但不配合調查，反通知陳姓男子到場。陳男當面打電話向外求援，以台語說「賊頭說他們有聯絡車主」，「賊頭」一出，員警不堪受辱提告，陳男因此被判拘役58日，可上訴。

陳姓男子辯稱，不知道「賊頭」2字帶有貶抑的意思。然而，檢方偵查時，陳男也表示「賊」即指小偷、「頭」為領導者之意。

台南地院法官認為，如此一來，代表國家執行公務的員警竟被指為小偷的領頭者，自然是對所長等4人的人格、名譽及社會地位為負面評價，並使其他們感到難堪與屈辱，陳男否認有貶損之意不足採信。

陳男於偵查中表示，確以台語說「賊頭說他們有聯絡車主」等語，許姓少年也於警詢時證述明確，且有警方執行職務時的密錄影音檔、譯文及翻拍照片等佐證，法官認事證明確。