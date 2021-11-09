聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒癱瘓還能走 女詐領失能補助兩千萬遭起訴
檢警查出，台北市一名50歲的廖姓女子以受傷癱瘓、生活無法自理等理由，詐取保險理賠金2千多萬元，去年她再度申請失能理賠，由於次數頻繁，保險公司懷疑她詐保，派人暗中調查，發現廖女尚能自行以輔具行走，怒告詐欺。台北地檢署今偵結，認定廖女涉犯詐欺罪嫌，將她起訴。
檢警調查，廖女從2016年開始陸續向多家保險公司投保醫療險、失能補助險等保險，後續就以摔倒、開刀等理由，向保險公司表示她已癱瘓，生活無法自理，五年來取得理賠金超過2千萬元。
檢警發現，廖女確實將一部分的理賠金用來支付醫療費用，不過，剩下則是拿去買儲蓄險。廖女去年再度向保險公司申請失能補助理賠金，不過，由於次數頻繁，讓保險公司起疑，案中調查她是否詐保。
保險公司發現，她還能以輔具行走，且能自行進出計程車，因而拒絕理賠。廖女不滿，向監察院投訴保險公司拒賠，保險公司因而提告廖女詐欺。
檢方勘查廖女的醫療紀錄，認定她還能自行活動，不實申請失能補助，因而依詐欺罪嫌將她起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言