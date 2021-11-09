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沒癱瘓還能走 女詐領失能補助兩千萬遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

檢警查出，台北市一名50歲的廖姓女子以受傷癱瘓、生活無法自理等理由，詐取保險理賠金2千多萬元，去年她再度申請失能理賠，由於次數頻繁，保險公司懷疑她詐保，派人暗中調查，發現廖女尚能自行以輔具行走，怒告詐欺。台北地檢署今偵結，認定廖女涉犯詐欺罪嫌，將她起訴。

檢警調查，廖女從2016年開始陸續向多家保險公司投保醫療險、失能補助險等保險，後續就以摔倒、開刀等理由，向保險公司表示她已癱瘓，生活無法自理，五年來取得理賠金超過2千萬元。

檢警發現，廖女確實將一部分的理賠金用來支付醫療費用，不過，剩下則是拿去買儲蓄險。廖女去年再度向保險公司申請失能補助理賠金，不過，由於次數頻繁，讓保險公司起疑，案中調查她是否詐保。

保險公司發現，她還能以輔具行走，且能自行進出計程車，因而拒絕理賠。廖女不滿，向監察院投訴保險公司拒賠，保險公司因而提告廖女詐欺。

檢方勘查廖女的醫療紀錄，認定她還能自行活動，不實申請失能補助，因而依詐欺罪嫌將她起訴。

一名廖姓女子已癱瘓為由，頻繁申請保險理賠逾2千萬元，保險公司發現她詐保並提告，北檢今依詐欺罪嫌將她起訴。圖／聯合報系資料照
一名廖姓女子已癱瘓為由，頻繁申請保險理賠逾2千萬元，保險公司發現她詐保並提告，北檢今依詐欺罪嫌將她起訴。圖／聯合報系資料照

保險 詐欺 計程車

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