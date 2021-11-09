超賣免稅菸品是慣例 國安私菸案被告稱「華航以客為尊」沒犯罪

台灣高等法院審理國安私菸案，今傳中華航空前副總經理邱彰信與空品處協理于堯、商用品規劃營銷部整合行銷組代理組長黃川禎、供應管制部管制組管理師陳穎彥出庭，4人都否認犯罪。邱彰信稱華航以客為尊，盡可能滿足需求，但未協助逃漏稅。4人對於免稅菸品為何在機邊交貨、有無諮詢相關法律都稱「不清楚」。

2019年7月11日至22日，蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，卻傳出國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關；檢方2019年8月起訴吳宗憲、邱彰信等13人，後追加起訴請吳宗憲代購菸品的劉品纖。

台北地院今年6月依以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判總統府侍衛室內衛組後勤小組少校行政參謀吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月徒刑，各褫奪公權10年。邱彰信、于堯、陳穎彥被依逃漏稅捐罪判刑2年8月、2年6月、2年；黃川禎則因幫助犯以公用運輸工具裝運漏稅物品罪，遭處5年4月，褫奪公權5年。

高院今開庭，邱彰信否認犯罪，他也不認識國安局的人，沒有圖利。邱說「華航以客為尊」，滿足客人的需求，沒有協助逃漏稅，大家都是做好份內的工作，不用特別交代；他表示，從來沒有人討論過專機可購買超過一般客機的免稅品數量。

于堯說，工作就是滿足旅客需求，沒想過國安人員會違法，她們守法守分，不可能與專機謀議。她說，販售免稅菸是最枝微末節、不重要一環，且免稅品不是只有菸，賣得好不好都沒有獎金。

黃川禎表示，辦理總統專機業務都是依過去經驗辦理，也相信公司不會叫他去做違法的事。陳穎彥則說這回的工作與銷售免稅品無關，是黃川禎請他把菸品從保稅倉庫拖至專機旁，他的認知是「合法商品」。

黃的律師聲稱華航歷來專案都會超賣1人1條給國安局、外交部，且指長榮航空承辦也同樣有超賣的狀況。

律師團認為多年來都有機邊交貨，但沒人質疑不法，何況國安行李有免驗通關，怎知會逃漏稅？這個案子非今天4名被告能左右，大家只是完成分內的工作，並指入境未申報才違法，超買並不違法。被告等人表示，從2016年3月的「久安專案」就這樣處理，並不稀奇。