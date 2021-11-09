黃承國不爽被稱黑道憤提告 反被檢方認證「天道盟」

前國策顧問黃承國在職時，遭名嘴謝寒冰稱「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」等語，更指稱黃有黑道背景。黃承國不滿謝說他帶蔡英文去見黑道，他稱根本沒做這件事，因而怒告謝寒冰妨害名譽。台北地檢署調查，黃承國確實被法院判決書寫是「天道盟」的，且政治評論信者恆信，不信者恆不信，黃的社會評價應該不至於減損，因此今給予謝寒冰不起訴處分。

今年4月間，民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，後續更遭國民黨質疑，趙家受到黃承國幫助，而黃有黑道背景。

直到5月，謝寒冰接受媒體採訪，直接說「黃承國帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」等語，也指稱黃承國有黑道背景。隔天謝參加政論節目，再度公開指稱黃承國有黑道背景，為蔡英文介紹各地黑道。

黃承國不滿謝寒冰的指控，他認為自己並沒有幫蔡英文介紹黑道，因而對謝提出妨害名譽告訴。

檢方調查發現，台北地方法院曾在2001年的判決指出，「告訴人表示所有事情均由天道盟的黃承國處理」，二審的裁定也曾提到黃承國有黑道背景，因此檢方認為，黃承國的黑道背景經過法院認定。