涉委外非法清除廢有機溶劑 投檢起訴劍麟公司

劍麟公司南投廠製程產生廢有機溶劑，卻找來未取得廢有機溶劑清除許可的秉川環保公司連同廢油混合物非法清除，另也短報空氣污染防制費，南投地檢署依違反廢清法等罪嫌起訴。

劍麟股份有限公司涉嫌非法清除事業廢棄物及登載不實詐減空氣污染防制費用，南投地方檢察署偵查終結，依涉嫌違反廢棄物清理法、空氣污染防制法、刑法詐欺得利等罪嫌，起訴劍麟公司、劍麟公司汽車零件事業處吳姓職安管理課長、連姓、蔡姓、陳姓員工，及清除業者秉川環保公司、秉川公司張姓負責人、楊姓員工。

南投地檢署今天發布新聞資料表示，轄內某家公司從事金屬表面處理及其他金屬製品製造業，製造過程會產出廢有機溶劑、廢潤滑油、廢油混合物，但涉案公司吳姓課長、連姓員工、承包的環保公司張姓負責人，明知環保公司只是丙級廢棄物清除機構，僅取得廢潤滑油、廢油混合物清除許可，未取得廢有機溶劑清除許可。

地檢署表示，但涉案犯嫌為減省廢棄物清除成本費用，民國104年至108年間，共謀將產出的廢有機溶劑連同廢潤滑油、廢油混合物，交給涉案環保公司非法清除，估算因而取得減免清除費用的犯罪所得達新台幣434萬6600元，且犯嫌為掩飾非法清除廢有機溶劑，僅向主管機關申報廢潤滑油數量，涉犯廢棄物清理法。

另外，檢方也查出，劍麟公司進行金屬表面清洗製程排出揮發性有機物，領有南投縣政府環保局核發的固定污染源許可證，應按季申報固定污染源前一季空氣污染物排放量，且依申報內容計算繳交空氣污染防制費。

蔡姓職安管理課人員為降低劍麟公司南投廠每季空氣污染防制費支出，自105年起填載不實揮發性有機物廢棄物清除量，短報空氣污染防制費，詐減空污防制費總計115萬2087元，涉犯空氣污染防制法、刑法詐欺得利等罪嫌。

南投地檢署表示，承辦檢察官深入追查分析扣得統一發票、廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單、手機通訊軟體對話等資料，核算這家金屬製造業公司違法清除廢棄物獲得不法利益共434萬6600元，今年9月30日全數繳回犯罪所得給南投地檢署查扣；另外，短繳空氣污染防制費115萬2087元也全數繳回南投縣環保局。

南投地檢署表示，透過檢、警、環合作打擊環保犯罪，守護環境及民眾健康，呼籲業者盡社會責任，合法並妥善處理廢棄物，遵守環保法規，落實污染防制工作，勿為節省廢棄物清除成本而轉嫁全民承擔。