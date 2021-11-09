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悅容莊涉媒介色情「疑行賄白道」 檢調發動第二波搜索
檢調查出，位於台北市中山區的按摩店「悅容莊」，涉嫌從2019年開始媒介性交易，幹部供稱老闆行賄白道，今年9月檢調發動第一波搜索，共有3名業者遭羈押禁見。調查局北部地區機動工作站今發動第2波搜索，兵分16路，搜索住所等地，約談8名業者，釐清是否有行賄公務員等不法行為，稍晚將移送台北地檢署複訊。
據了解，「悅容莊」是知名色情半套店，只做熟客生意，客人還可先看小姐照片挑選，小姐單次服務價格2500元，升級「全套」則須另加四至五千元現金。
調查局北部地區機動工作站今發動第2波搜索，兵分16路，搜索住所等地，約談8名前後任業者，稍晚將移送台北地檢署複訊。
檢調兩波搜索及約談名單中，目前未發現警察等公務員涉嫌收賄等情況。檢調第一波搜索行動時，已羈押3名業者，分別是「悅容莊」的大股東梁智南、梁閔雄兄弟檔、吳文燦，綽號「惠姐」的「悅容莊」幕後負責人許嘉惠則是吳文燦的前妻，許女後續也自行到案。
據悉，梁閔雄是竹聯幫天堂的要角，活躍於中山區，檢調根據查扣的八本筆記本、十四本銀行存摺過濾比對，發現店家從二○一九年起，確實每月會以「顧問費」、「包廂清潔費」等名義，固定支出20萬元給特定人士，與幹部供說要給白道費用的供詞吻合。
不過，梁閔雄等人否認媒介色情，供稱店多年來不斷更換股東，他們是中途接手，僅提供單純按摩護膚；至於每月為何有20萬元「顧問費」支出，梁等人則強調，這些錢是向店家詐欺所得，都挪為私人花用，並非行賄公務員，但檢調未採信，法官裁准羈押禁見。
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