中華仲裁院揭牌 李復甸：接軌國際

中華仲裁院8日正式揭牌運作，司法院秘書長林輝煌、法務部政務次長蔡碧仲、法務部法律事務司司長鍾瑞蘭等及理監事、顧問、中華仲裁院院長、副院長及委員都參加揭牌儀式。

中華仲裁院全名為「中華民國仲裁協會仲裁院」，功能是提供當事人公正、專業及有效率的服務，並協助仲裁庭作成能執行的仲裁判斷；2021年10月13日經理事會通過設立，2021年10月25日起正式運作。

揭牌典禮中，理事長李復甸致詞表示，國際間完善的仲裁機構都有仲裁院，主要處理的個案包括仲裁人資格審查、仲裁人迴避及倫理事件，為使國際間對中華仲裁院有所認識，除邀請國內仲裁業界人士擔任委員，也聘請5位外籍仲裁人擔任委員。

中華仲裁院院長范光群說，仲裁機構內設仲裁院為國內創舉，仲裁院設立的目的，是為貫徹仲裁機構自治，促進仲裁程序的正當性及效率，希望國內首創的仲裁院能發揮應有的機能。

林輝煌說，仲裁為訴訟外紛爭解決機制的一環，司法院近年來致力推廣多元訴訟外紛爭解決機制，使民眾糾紛能迅速解決，期盼中華仲裁院提供優質的仲裁服務，創造法院、兩造當事人三嬴局面。

蔡碧仲說，他曾擔任仲裁人，但現在仲裁機制更加精進，仲裁院設置後，歷來對仲裁程序有所懷疑的，都有獨立機制可獲得圓滿結果；仲裁院設立後，不是與誰競爭，而是幫助司法院疏減訟源。

中華仲裁院揭牌後，隨即舉行第一次院會，就仲裁院運作建議提出報告、由委員們進行討論，並對仲裁院的運作模式及相關配套機制提供寶貴建議。