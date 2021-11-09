大逆轉！指證老師下體有痣「卻不見了」 更二審判無罪

女子「小鳳」指控在就讀小學時，於1999年至2001年間，遭補習班黃姓老師多次猥褻、性侵害，直到2012年還遭黃電話騒擾，才提起告訴，一審、二審、更一審分別將黃判刑12年、9年、9年，黃不服提起上訴，台中高分院更二審以小鳳指證黃下體有痣，但鑑定結果卻下體無痣，而處女膜破裂是因騎腳踏車，合議庭認小鳳等證人指證有瑕疵，全案大逆轉，改判黃男無罪。檢察官可上訴。

小鳳在警詢時，證稱「我一直都沒有跟我爸媽講這件事，直到我2012年12月跟我男朋友正式交往後，老師一直（用）沒有來電顯示打電話給我，我一直沒有接，我男朋友問我怎麼回事，我才一五一十的講給我男朋友聽，我男朋友聽了之後就替我抱屈，跟我爸爸講 」。

檢察官偵查時，小鳳證稱「因為我在2012年12月有交到一位男朋友，老師還是一直騷擾我，最後我男朋友才告訴我父親，我才出面報警處理」。

判決書指出，黃男於1999至2001年間，在國小擔任教師，課後開設補習班，而被害女小鳳就讀該小學，小四至小五期間，於1999年10月至2001年間，即921大地震後在黃開設的補習班補習，慘遭黃男猥褻、性侵害。

被害人小鳳長大後，於2012年12月間，結交男友後，黃男多次以未顯示來電號碼之方式撥打電話予她，經她男友查覺有異而追問，她始說出原委，男友遂告訴她的父親，由她父親帶著她於2013年4月1日報警究辦。

法官審酌黃男為人師表，本應力求傳道授業，為學生楷模，卻為逞一己私慾，枉為人師，違反人倫分際，藉教師身分之便，違反被害人意願，性侵被害人，嚴重戕害被害人身心健康。一審將黃男判刑12年、二審判刑9年、更一審判刑9年。黃男不服提起上訴。

更二審審理時，黃男否認強制猥褻及強制性交犯行，辯稱「由小鳳從不能按時完成作業，到作業有顯著進步，其中數學科成績於88年度上學期為73分，進步到下學期86分，如小鳳遭他性侵猥褻，實無可能成績進步；且小鳳曾拿畢業留言簿給他簽名，並於畢業時贈送微笑圖樣的杯子作為禮物，若他對小鳳為可怕犯行，造成小鳳創傷，小鳳不可能將留言簿給他簽名及贈送杯子」。

黃男又稱「我因與小鳳於2010年後，曾在汽車旅館為性交行為，發生婚外不倫紀錄，有把柄在小鳳手上，小鳳銀行帳戶沒有錢，且小鳳當時男友有前科，僅擔任美髮師，兩人有負債，鄰居甚至說小鳳將我當成提款機」。

更二審以小鳳在警詢、偵訊遭黃男指侵、或為黃男口交所陳述時間、次數等陳述前後不一，多有瑕疵。且相關證人出庭作證前，小鳳的父母就到相關證人家中找過談論本件事情，則相關證人不無可能遭到小鳳父母影響，而為不利於黃男陳述。證言既有受到污染可能，則可信度偏低，

法官詢問小鳳「妳的處女膜是因為什麼原因破裂的，妳還記得嗎？」小鳳回稱「騎腳踏車」，法官再問「是不是遭黃男指侵所造成？」，小鳳沉默未答，而醫師認為可能是運動傷害造成。

此外，小鳳指證在她就讀國小時，曾經看過黃男下體有痣，並以黃男於原審審理中雖經勘驗結果，性器上已無痣存在，且指在多年後的2014年間，她所指位於黃男睪丸上的痣業經淡化、消失，亦非不可能發生。

但台中榮民總醫院、衛生福利部彰化醫院衛教資料所載「在成長的過程中，有些痣的顏色可能不變，但多數一開始像雀斑一樣平，隨著年齡的增加而慢慢變大、變凸、顏色變淡、甚至長出毛髮，最後逐漸消失（平均50年）」。

依台中榮民總醫院、衛生福利部彰化醫院衛教資料所示，痣消失的期間平均為50年之久，而黃男迄今仍未滿50歲，依經驗及論理法則，該痣應仍存在於黃男下體上，且小鳳既稱小時看不太清楚，長大後才清楚，則倘小鳳長大後與黃男合意為性行為時見到，該痣於2012年至2013年間仍然存在，然經台中榮民總醫院2014年6月20日鑑定，確認黃男性器官外觀上無痣。