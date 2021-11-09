黃瑞華調台南高分院院長「可否同數」傳許宗力投關鍵一票

司法院人事審議委員會今審議台南高分院、新竹地方法院等法院院長人事案，大方承認自己支持廢除死刑，且數度在前總統陳水扁涉訟案件發表意見的最高法院法官黃瑞華遷調台南高分院院長最受矚目，但今仍通過。

據了解，黃瑞華的遷調案今表決時「可否同數」，司法院長許宗力院長投贊成票才通過議案。對於票數多寡，司法院不證實。

黃瑞華今也向人審委員提出願景報告，她指在專制威權時代，司法是服務統治高權的工具，不能有自己的靈魂，人民因此畏懼司法，司法穩定享有表面上的權威與榮光；在自由民主的法治社會，司法是保障人權、捍衛民主憲政體制的堡壘，人民因此打從心裡尊敬並信賴司法。這是她做為一個司法人的夢想。

黃瑞華稱由於威權時代的思想洗腦，人們不自覺地在心中深處鑲嵌著某種價值觀或意識形態，這讓絕大多數的司法人，不能自覺那個享有表面權威與榮光的「美好」時代，司法距離人民及其應有的使命，究竟有多遙遠；而她經歷過那個時代。

她認為能成為今日司法人何其幸運，客觀上能擁有外在審判獨立的保障，主觀上能秉持信念為台灣的司法史，共同創造令人民打從心裡尊敬與信任的真正司法榮光，勇往直前，不受牽絆。她指審判工作，不為升遷、不為錢財，是為已陷入糾紛或犯罪痛苦深淵的每一當事人，尋找公平、公正解決問題的裁判，使雙方及社會，都能復歸在富有公義與憐憫的正常軌道上生活。

黃瑞華也舉例說明她要如何落實司法以人為本，把在法院、來法院的人都照料好的法院核心任務，包括公平與合理分配法院的工作與資源、激勵夥伴們在法院工作時，秉持助人、行善、救苦的志工哲學等。

關於「志工哲學」，黃特別提出解釋，指台灣社會到處有美麗的風情，其中最美的是到處有無私的志工，本著「助人為快樂之本」的信念，出錢、出力尋找需要幫助的人，對他們施以溫暖的協助，同時找到自己的生命意義及高貴靈魂。

黃瑞華認為加害人常常有他的特殊原因、背景，沒有人是天生的犯罪者，可憫之人可能也有他可恨之處；世上的事情，通常也沒有一定的對與錯。來到法院的民、刑事當事人，不論是債權人或債務人，加害人或被害人，幾乎都是生命被逼到谷底，面臨人生重大困難的「可憐人」。在法院工作的同仁，「何其方便，不用到處找需要幫助的可憐人，也不用出錢或特別出力，就可以在法院日常中，做志工的善行『還可以領薪水』」

她認為只要每日用志工的心情來上班，用微笑、耐心及溫和的口氣真誠協助，終局解決每個來法院的人所遇到的問題，就可行善積德，點滴完成志工大業。

黃瑞華為台大法律系碩士，法官訓練所第21期結業，曾任台北、花蓮地院法官、板橋地院（改制前）庭長、宜蘭地院院長。黃瑞華曾是鄭捷（已伏法）隨機殺人案的受命法官，她承認支持廢除死刑，但表示作為法官只能依法審判，兩者不衝突。

黃瑞華擔任宜蘭地院院長時，因懲戒法官違失案被否決，怒辭院長，引發議論。2006年時，黃投書媒體，質疑檢察官陳瑞仁起訴第一夫人吳淑珍，並將總統列為共犯有違憲之嫌。2009年時，前總統陳水扁因台北地院分案掀風波，黃瑞華曾與士林地院庭長洪英花面見司法院長賴英照，要求北院說清楚分案過程及依據。