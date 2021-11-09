快訊

傳朱立倫、盧秀燕今晚合體顏寬恒 宣布參加中二補選

23名幸運兒出爐！數位五倍券抽獎 最大獎價值12萬Gogoro電動單車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航港局官員與業者偽造施工日誌 進度落後仍填100%遭訴

聯合報 / 記者王怡蓁／台北即時報導

盛姓男子擔任交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐，負責辦理八座燈塔的工程委託規劃設計監造技術服務案。2018年，八座燈塔由陳姓男子的建築師事務所及旺達公司以511萬元得標，盛男等6人卻假造不實的施工日誌，明知進度落後仍填100%完成。台北地檢署今偵結，將盛男等5人依偽造文書等罪嫌起訴。

檢廉查出，盛姓男子在擔任交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐期間，負責辦理包含台中港、芳苑、安平等八座燈塔的工程委託規劃設計監造技術服務案。

2018年5月，八座燈塔的委託案由陳姓男子的建築師事務所及旺達公司以511萬元得標，履約期日從2018年到2019年。

檢廉發現，建築師事務所的陳姓負責人及梁姓建築師偽造江姓設計師的印章，以江姓設計師名義審查施工計畫等資，並向航港局送審通過。

旺達土木公司的卜姓負責人與其陳姓配偶則是製作不實施工日誌，他們明知進度嚴重落後，卻在2019年的履約日到期時，在施工日誌填上100%完成。

陳姓負責人為配合旺達的不實施工進度，便假造監造報表，並指示蕭姓監工在監造單位上簽名。盛男明知履約確認會議並未召開，也未一一核對竣工項目及數量，竟在北椗島、東椗島燈塔的工程上簽核竣工完成，導致航港局誤認承包廠商已完成工程。

航港局直到該年度12月勘驗燈塔施工成果，才發現燈塔內部骨架、門框等有諸多工程皆未完成，這才驚覺廠商未履約，並送廉政署調查。盛男等6人均坦承犯行，檢方依偽造文書等罪嫌，將盛男等6人起訴。

航港局官員與業者偽造施工日誌，進度落後仍填100%，遭台北地檢署依偽造文書罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照
航港局官員與業者偽造施工日誌，進度落後仍填100%，遭台北地檢署依偽造文書罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照

燈塔 航港局 建築

延伸閱讀

突尼西亞國際工程與科技節 台生作品入選此次科展TOP40

澎湖擱淺貨輪信燕輪 船上殘油完成抽除

彰化市三角公園蓮花燈塔要拆了 將以200多萬元改善

「繪本」爭議立委秀公文批王國材說謊 交通部澄清了

相關新聞

婦被車撞「身體附著於底盤」500公尺死亡 駕駛判刑

67歲楊姓男子駕駛車輛撞上李姓婦人，李婦倒地，身體附著於車子的底盤裡，楊繼續開車前行500多公尺，李婦從底盤掉在馬路上，...

北市警6年輪調內幕？柯文哲隨扈遭爆行徑離譜撈過界

台北市長柯文哲過去曾與網紅拍攝「一日市長幕僚」影片，獲點閱率破千萬，不過當時陪同在柯身旁、深受柯文哲信任的隨扈陳文鐘，卻...

航港局官員與業者偽造施工日誌 進度落後仍填100%遭訴

盛姓男子擔任交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐，負責辦理八座燈塔的工程委託規劃設計監造技術服務案。2018年，八座燈...

在家當起大麻小農 「有正當工作」7年以上重罪變緩刑

桃園陳姓男子在家當起大麻小農，種出10棵活株、製成200公克大麻成品，陳落網全坦承，法院考量他犯7年以上重罪，依自白、情...

金錢豹女撞死烘焙師 第二封道歉信姊姊「不甚滿意」

金錢豹女服務生顏子娠在4年前涉酒、毒駕，撞死烘焙師陳育邦，顏女遭判刑9年半定讞，陳育邦姊姊陳昱芳從2019年開始，每年寫...

黃瑞華調台南高分院院長「可否同數」傳許宗力投關鍵一票

司法院人事審議委員會今審議台南高分院、新竹地方法院等法院院長人事案，大方承認自己支持廢除死刑，且數度在前總統陳水扁涉訟案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。