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買德國海豚三合一空氣清淨機 男謊稱漏電想詐賠償

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓、林姓男子4年前向新加坡商旭潤公司，以6萬5千元購買「德國海豚空氣及居家清潔系統」涉嫌向經濟部標準檢驗局投訴，使用三合一電器後會漏電，還因跳電致屋內電器毀損，損失20多萬元，再找電視媒體爆料，向旭潤詐取賠償金。全案士林地檢署偵結，依照詐欺取財未遂罪嫌起訴。

2017年4月間，陳、林2人訂購商品稱，要在住處試用再決定是否購買，業務員帶著商品到陳男家展示，9天後陳、林花6萬5千元購買商品，業務員送貨到住處，並確認商品無瑕庛。

起訴指出，陳男在購買電器商品後，當月向標準檢驗局投訴，使用商品會觸電、跳電等不實情事，旭潤公司得知投訴案後，5月派人至陳男家拜訪，陳男開口詐欺稱「使用商品導致屋內電器毀損，要求拿出誠意賠償，損失20、30萬元」

林、陳2人繼續對旭潤公司施壓，向行政院消費者保護會投訴商品有瑕疵、廠商沒開發票，林男又找電視台新聞台記者爆料，受訪時稱「聲響過大、會很熱、感覺會觸電、沒給發票和產地證明，也指控不願退貨」，新聞播出後繼續對旭潤公司稱，找媒體報導花15萬，請公司拿出誠意賠償，及支付精神損害賠償。

旭潤公司認為商品無瑕疵提告2人詐欺取財。檢方認為，2人沒花錢找媒體報導，卻用此理由要求支付賠償金，全案依照詐欺取財未遂起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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