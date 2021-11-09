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影／新北婦開助行車...馬達突沒力 自撞電線桿送醫不治

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市72歲劉姓婦人因爲行動不便，前年6月向41歲許姓業者購買「助行車」代步，沒想到行經新店區一處上坡路段，開到一半突然失去動力、開始慢慢倒退，劉婦想煞車沒想到煞車也失靈，最後直直倒退嚕自撞路邊電線桿，送醫搶救後仍回天乏術；台北地檢署昨日依過失致死罪將許男緩起訴一年、繳交國庫5萬元。

劉婦於2019年6月1日跟許男購買一輛二手助行車，沒想到才買兩天，開車行經新店區國校路上坡路段，開到一半突然沒力、無法上坡，她想煞車但煞車也失靈，當下直直倒退嚕，方向盤偏移後自撞後方路旁電線桿，人車倒地。

民眾緊急打119，將劉婦送耕莘醫院搶救，不幸治療一週後仍不治，同年6月11日宣告死亡，家屬不敢置信；警方事後將許男依過失致死罪嫌送辦。

檢方收案展開調查，發現許男賣給劉婦的這輛二手助行車，竟已放在車行6年，為確認車輛是否存有機械故障問題，檢方把助行車送至財團法人中華工商研究院進行鑑定。鑑定報告指出，劉婦的助行車馬達、電子剎車系統都有明顯故障、異常。

檢方認定該中古車在出售前就有機械問題，許男身為業者並未做好把關工作，致劉婦操作後死亡，涉犯過失致死罪；惟考量許男已與死者家屬達成和解，且坦承犯行，昨日給予緩起訴一年，條件是繳交國庫5萬元。

新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。圖／擷取自Google maps
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。圖／擷取自Google maps
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝
新北市72歲劉姓婦人前年駕駛新買兩天的助行車代步，不料行經上坡路段車子突然無力、煞車失靈倒退嚕，自撞後方電線桿，經送醫搶救一週後不治。記者翁至成／翻攝

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