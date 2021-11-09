在家當起大麻小農 「有正當工作」7年以上重罪變緩刑

桃園陳姓男子在家當起大麻小農，種出10棵活株、製成200公克大麻成品，陳落網全坦承，法院考量他犯7年以上重罪，依自白、情堪憫恕2度減刑，又考量陳有正當工作，怕直接入獄又恐生其他社會問題，依毒品罪判他2年、緩刑5年，應向公庫支付30萬元，提供最高240小時勞務，可上訴。

檢警調查，陳男去年1月和身分不詳綽號「校長」的男子買了23顆大麻種子，並自行添購設備、上網找栽種指南，把自己家當成農場培育出10顆活株，並採收葉片、烘乾，製成大麻成品（205.5公克），警方去年5月26日持搜索票上門逮人破獲。

陳男在警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，法院以他從種子種出大麻，待成熟後採收並加工烘製成菸草，其行為已構成製造第二級毒品罪，可處無期徒刑、7年以上有期徒刑。

法院考量，陳男犯重罪，但製毒之人動機不一、情節不同，有大規模與中、小盤商之分，或是朋友間互通有無，危害社會程度有異，經查陳男在家中大麻，以人工採收、自製設備培育，製成數量非巨，成品也是供給施用，無證據顯示轉賣。

法院先依毒品危害防制法第17條自白坦承給予減刑，但仍認為就算以最低刑度3年6月，仍嫌過重，足堪憫恕，因此再依刑法59條第二度減刑。

法院審酌，陳犯後坦承、據實交代細節、態度尚佳有悔意，並參考陳男有正當工作，若直接另他入獄，將影響後續正常生活，更可能衍生社會問題，依製造第二級毒品罪，判處他有期徒刑2年，緩刑5年，應向公庫支付30萬元，並向公益團體提供最高240小時勞務。