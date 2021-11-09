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北市警6年輪調內幕？柯文哲隨扈遭爆行徑離譜撈過界
為避免松山分局、北投分局之亂重演，台北市警察局執行6年輪調，不過今年8月的人事大調動，一次異動413名警界人事，輪調範圍堪稱歷年最大，鏡周刊報導，這一波人事調動中，深受柯文哲信任、已擔任柯貼身隨扈6年多的隨扈陳文鐘，也悄悄被調往大安分局，儘管此次調動看似升職，卻傳出暗藏柯文哲不滿隨扈操守的人事決策。
鏡周刊報導，柯文哲隨扈陳文鐘不但常打著柯隨扈名號，在外經營關係，甚至貪圖蠅頭小利被市府幕僚多次直擊，陳文鐘不僅刷自己的信用卡賺紅利點數，一趟高鐵行程還雙頭報帳，除向民眾黨部核銷，又以執行市長勤務名義拿去警局報帳，甚至出勤紀錄也傳出被檢舉可能有問題。
對此，台北市政府警察局表示，本案刻正依據週刊報導內容進行調查與釐清中，將秉持「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱」之態度，公正查處，如涉不法即依法究辦，以昭公信並維官箴。
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