妻拿刀砍浴室門嚇壞小孩 丈夫要離婚法院准了！

一名丈夫指控大陸籍妻子會自殘、家暴，甚至拿刀砍浴室門，揚言殺死全家後再自殺，妻子得知丈夫聲請保護令即搭機回大陸，分居至今；丈夫提告要求離婚，台北地方法院判准，妻子須按月給付3萬元扶養費，可上訴。

丈夫主張，他和妻子結婚4年，育有2名子女，但妻子婚後情緒起伏大，動輒自殘或無故毆打他，使小孩目睹暴力，影響身心發展；他去年4月12日和妻子吵架，妻子持刀破壞浴室門，揚言殺死全家後再自殺，害小孩心生恐懼。

丈夫事後聲請保護令，妻子得知後為逃避法律責任，搭機返回大陸，和丈夫分居至今，雙方沒有再聯繫，妻子也絲毫未探視關心小孩；小孩則因目睹母親暴力行徑而行為退化，但在他照料下已逐漸改善，除要求2名小孩單獨監護權外，要求妻子按月給付各5萬元扶養費。