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妻拿刀砍浴室門嚇壞小孩 丈夫要離婚法院准了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名丈夫指控大陸籍妻子會自殘、家暴，甚至拿刀砍浴室門，揚言殺死全家後再自殺，妻子得知丈夫聲請保護令即搭機回大陸，分居至今；丈夫提告要求離婚，台北地方法院判准，妻子須按月給付3萬元扶養費，可上訴。

丈夫主張，他和妻子結婚4年，育有2名子女，但妻子婚後情緒起伏大，動輒自殘或無故毆打他，使小孩目睹暴力，影響身心發展；他去年4月12日和妻子吵架，妻子持刀破壞浴室門，揚言殺死全家後再自殺，害小孩心生恐懼。

丈夫事後聲請保護令，妻子得知後為逃避法律責任，搭機返回大陸，和丈夫分居至今，雙方沒有再聯繫，妻子也絲毫未探視關心小孩；小孩則因目睹母親暴力行徑而行為退化，但在他照料下已逐漸改善，除要求2名小孩單獨監護權外，要求妻子按月給付各5萬元扶養費。

妻子通知未到庭也未表示意見，法院認為，妻子情緒不穩定，更在2名小孩面前旁恣意破壞家中物品，又得知丈夫聲請保護令後立刻出境，至今未返台，判准離婚。另根據社工訪視結果，認為丈夫有工作能力和收入，足以照顧2名小孩，加上有親友提供協助，因此將監護權判給丈夫，並審酌一切情狀判妻子按月給付2名小孩各1萬5000元扶養費。

示意圖／ingimage
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監護權 離婚 結婚

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