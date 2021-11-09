金錢豹女撞死烘焙師 第二封道歉信姊姊「不甚滿意」

金錢豹女服務生顏子娠在4年前涉酒、毒駕，撞死烘焙師陳育邦，顏女遭判刑9年半定讞，陳育邦姊姊陳昱芳從2019年開始，每年寫信給顏女，除了療傷止痛，也希望顏女逐漸變好，今年陳昱芳收到顏女來自獄中的第二封信，她坦言，「不甚滿意」，因為信中只看到顏女不斷說「對不起」，但看不到顏女做出痛改前非，彌補過錯的行為。

因為弟弟的忌日將到，陳昱芳今天深夜在弟弟經營的「雅妃烘焙坊」臉書，分享今年寫給金錢豹女服務生顏子娠的信，信中除了提到目前自已與家人的現況之外，也向顏女提問，「如果不說對不起，妳認爲被害者家屬見到什麼樣的妳會感覺妳已痛改前非了？」

陳昱芳說，9月的時候收到顏女從獄中寄出的第二封信，上次收到顏女的信時，顏女寫了5頁，第二封信有2頁，第一封信時，還有看到顏女有提到有考取丙級證照，要準備烘焙班等等，不過今年收到顏女的信，只有看到顏女寫到對她與家人的歉意，也有詢問她與家人有無打疫苗，但看不到顏女有逐漸變好的具體進展。

陳昱芳說，她不欣賞精神上的描述，希望顏女能務實的面對未來的狀況，越來越好，這樣書信溝通才有意義，因此今年寫給顏女的信中，有提到這些部分，她也提醒顏女「妳的使命就是此生妳必須不停地變更好，今天要比昨天好，這是妳今生的人生功課，希望妳好好修完它」。