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金錢豹女撞死烘焙師 第二封道歉信姊姊「不甚滿意」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

金錢豹女服務生顏子娠在4年前涉酒、毒駕，撞死烘焙師陳育邦，顏女遭判刑9年半定讞，陳育邦姊姊陳昱芳從2019年開始，每年寫信給顏女，除了療傷止痛，也希望顏女逐漸變好，今年陳昱芳收到顏女來自獄中的第二封信，她坦言，「不甚滿意」，因為信中只看到顏女不斷說「對不起」，但看不到顏女做出痛改前非，彌補過錯的行為。

因為弟弟的忌日將到，陳昱芳今天深夜在弟弟經營的「雅妃烘焙坊」臉書，分享今年寫給金錢豹女服務生顏子娠的信，信中除了提到目前自已與家人的現況之外，也向顏女提問，「如果不說對不起，妳認爲被害者家屬見到什麼樣的妳會感覺妳已痛改前非了？」

陳昱芳說，9月的時候收到顏女從獄中寄出的第二封信，上次收到顏女的信時，顏女寫了5頁，第二封信有2頁，第一封信時，還有看到顏女有提到有考取丙級證照，要準備烘焙班等等，不過今年收到顏女的信，只有看到顏女寫到對她與家人的歉意，也有詢問她與家人有無打疫苗，但看不到顏女有逐漸變好的具體進展。

陳昱芳說，她不欣賞精神上的描述，希望顏女能務實的面對未來的狀況，越來越好，這樣書信溝通才有意義，因此今年寫給顏女的信中，有提到這些部分，她也提醒顏女「妳的使命就是此生妳必須不停地變更好，今天要比昨天好，這是妳今生的人生功課，希望妳好好修完它」。

金錢豹女服務生顏子娠在2017年11月14日涉吸毒、酒駕賓士車，當日凌晨1時許，顏女在台中市西屯區台灣大道、西屯路口，撞死烘焙師陳育邦，二審判刑9年6月定讞，民事另賠償1068萬，當時顏子娠車內還有2名友人，但法官認為車內乘客與顏女撞死人無因果關係，免負賠償責任。

烘焙師陳育邦姊姊陳昱芳，今天凌晨在臉書分享寫給金錢豹酒女顏子娠的第三封信。圖／摘自臉書雅妃烘焙坊
烘焙師陳育邦姊姊陳昱芳，今天凌晨在臉書分享寫給金錢豹酒女顏子娠的第三封信。圖／摘自臉書雅妃烘焙坊
烘焙師陳育邦姊姊陳昱芳，今天凌晨在臉書分享寫給金錢豹酒女顏子娠的第三封信。圖／摘自臉書雅妃烘焙坊
烘焙師陳育邦姊姊陳昱芳，今天凌晨在臉書分享寫給金錢豹酒女顏子娠的第三封信。圖／摘自臉書雅妃烘焙坊

烘焙 金錢豹 疫苗

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