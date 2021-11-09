男大生亂丟菸蒂釀火災 持礦泉水企圖澆滅讓他獲緩刑

台南陳姓男大生4月18日深夜11時53分，在高速公路旁土地抽菸，將未完全熄滅的菸蒂丟棄在路旁，致該處因菸蒂引起火災，他見失火後，購買礦泉水企圖澆滅火勢，但火勢一發不可收拾，燒燬該處雜草、廢棄物及樹木，危及公共危險，台南地院認他年輕識淺，一時疏失致犯下本案，處拘役20日，緩刑2年，並應參加法治教育2場次。

案發當時，陳姓男大生年僅18歲，見火勢一發不可收拾，也嚇壞了，他趕忙持礦泉水想要澆滅火勢，仍然難以撲滅火勢。同時，他打110通報該起火災，經消防局出動人車撲滅火勢。

檢方認為，陳男於失火後另有購買礦泉水企圖澆滅火勢的行為，經證人證述明確，且有購買發票證明，事後警消人員也表示到場時看到地上有多個寶特瓶空瓶等語，並有110報案紀錄單佐證，認陳男丟棄煙蒂致生火災，應是不慎過失行為所致，