婦被車撞「身體附著於底盤」500公尺死亡 駕駛判刑

67歲楊姓男子駕駛車輛撞上李姓婦人，李婦倒地，身體附著於車子的底盤裡，楊繼續開車前行500多公尺，李婦從底盤掉在馬路上，傷重死亡；台北地方法院審理，判楊有期徒刑1年7月。

法官認為，楊犯2罪，要分別論處，先依過失致死罪對楊判刑8月，再依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪判楊1年2月，訂應執行刑。可上訴。

2021年2月13日上午4時，楊駕車沿台北市和平西路3段由東往西行駛，行經廣州街218巷交岔路口，撞上從廣州街巷口走出來的李姓婦人。

李婦被撞倒後，身體附著於楊駕駛車輛的底盤，楊未下車察看，繼續駕車拖著李婦的身體行駛，車子開了500多公尺到桂林路246巷口，李婦掉出底盤，楊繼續前行，直到在環河南路自撞人行道護欄，被警察查獲。

李婦受撞、被拖行，全身多處骨折，造成出血性休克死亡，楊被法辦、起訴，法院開庭，楊認罪自白。

法官認為，楊肇事撞擊被害人後，繼續駕車行駛並拖行被害人，他預見被害人會因此受傷甚至死亡，卻未停車察看或施以必要的救護，且是因自撞護欄未能繼續行駛，才被警察查獲。