石木欽懲戒一波三折 繼翁茂鍾開心臟 參審員也因病換人

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當飲宴，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，成史上彈劾層級最高的司法官。但懲戒法院職務法庭開庭一波三折，9月時原傳翁茂鍾作證，但他以心臟住院開刀為由請假，今更傳出參審員蘇淑貞因身體健康因素須長期休養，將由中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠遞補。

職務法庭今年7月13日在行言詞辯論時，傳羈押在台南看守所的翁遠距作證，但監院代表陳先成卻聲請合議庭迴避，讓合議庭與石的律師傻眼。

移送機關監察院聲請審判長吳景源、陪席法官林英志、受命法官曹瑞卿與參審員柯格鐘（台灣大學法律學院教授）、蘇淑貞（臨床心理師）迴避，理由是「違反公平法院原則、執行職務顯有偏頗」等。懲戒法院分案由職務法庭第一審第三庭審酌原合議庭是否要迴避。這也是人民參與審判制度上路以來，首度連參審員也被聲請迴避；懲戒法院8月6日裁定駁回。

9月14日職務法庭繼續開庭，原定傳翁茂鍾、當時餐敘在場的律師黃泰鋒、楊永成作證，但翁以「心臟病住院開刀」為由請假，而楊永成在台中開庭也請假，黃泰鋒未具狀請假，但也未到庭。監察院和石木欽委任律師都建請法院再行傳喚，仍希望翁能出庭釐清案情。

此外，監院代表陳先成認為被付懲戒人石木欽不到庭是非常奇怪的，希望石木欽能勇於承擔責任、親自出庭，和翁茂鍾對質，展現作為最高首長的正義公平性。吳景源則說明，懲戒法院審理案件是走行政訴訟程序制度，法院無法以拘提、通緝等方式要求被付懲戒人到庭；被付懲戒人若不到庭，也不委任代理人到庭，法院只能一造辯論結案。

因無法預知翁茂鍾心臟病開刀需休養多久，當時吳景源諭知全案候核辦。