傳王俊力接掌調查局 桃園地檢積案量龐大沉痾仍待解

外傳桃園地檢署檢察長王俊力近日將接任調查局長，王領導桃檢至今1年7個多月，內部評價王戮力從公、開會頻繁，屬於「會做事的長官」，對外曾親率團隊整肅徐宿良盜賣毒品貪汙案，對內鼓勵檢察官多結案施以獎勵，而針對桃檢積案量龐大多年沉痾，仍待新任首長繼續思索解套。

王俊力去年3月調任桃園地檢，從前代理檢察長、最高檢檢察官，現任監委郭文東手上接下檢察長一職，當時盛傳王是從法務部檢察司司長之姿調任桃檢，而桃檢又屬人力緊缺、案件量暴增，相對不容易管理的艱困地檢，選定王來領導是法務部對桃園的重視。

王俊力自政戰學校畢業背景，性格使命必達，也嚴守偵查不公開，據了解他曾在某次主任檢察官會議中，特別提點「與媒體記者講話要保留」，其嚴謹、小心態度可見一斑。

擔任桃園地檢署檢察長後，每天早上8點半固定召集襄閱主任、書記官長開早會1小時以上，並重視觀護、更保，犯保「三會」業務，也和地方多有互動，桃園市警局若有破案發布，還會有分局長傳訊力邀王到場頒獎勉勵。

這次傳出王俊力接掌調查局不難嗅出端倪，今年爆發前調查局航機站組長徐宿良盜賣毒品案，桃檢指揮北機站「傾全力」偵辦，王俊力更是親自帶領襄閱主任、肅貪主任及承辦檢察官，周周赴北機站密集開會，落實檢察一體主導偵辦，力求整肅揪出調查局內鬼。

因桃檢最嚴重問題在於平均未結案量過高，各股破200件習以為常，積案過高影響當事人訴訟權益，也恐拖垮偵查體系。王俊力上任首推降低未結案制度，只要檢察官單月結70件以上，就發3000元獎金鼓勵，制度推行首月就有13名檢察官達標，桃檢還會印成「榜單」貼在內部人使用電梯公告。

制度立意雖好，整體未結數字起起伏伏，難有明顯下降下降趨勢，有檢察官分析，桃檢積案是多年沉痾，冰凍三尺非一日之寒，發獎金是只給蘿蔔卻沒有棒子，月結70件也淪為朝三暮四，今年甚至有人爆量到400件未結，關鍵在於人員流動率過高、人力短缺，制度應全面審視。